“يا مصيبتنا السودا الدولار طاير ٥٠ جنيه مرة واحدة” .. سعر الدولار اليوم ٢ نوفمبر بالسوق السوداء وسعر البنوك المختلف!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023م، شهدت أسواق الصرف في مصر استقرارًا ملحوظًا في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية. وبدأت أعلى أسعار لشراء الدولار الأمريكي في البنوك بمستوى 30.90 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري في بداية الجلسة مستوى 30.83 جنيه. وعلى الرغم من استقرار أسعار الصرف في البنوك، إلا أن السوق السوداء شهدت ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الدولار الأمريكي خلال الأيام السابقة، حيث اقترب سعره من حاجز الـ 50 جنيه، مما أثار حالة من الارتباك والجدل، وزاد الفجوة بين أسعار صرف الدولار في البنوك وتلك في السوق السوداء. سعر الدولار اليوم ٢ نوفمبر بالبنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري ميد بنك 30.88 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري كريدي أجريكول 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري بنك بلوم 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري البنك الأهلي الكويتي 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري بنك قناة السويس 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري المصرف المتحد 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري البنك المصري لتنمية الصادرات 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري بنك الاستثمار العربي 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري بنك أبو ظبي التجاري 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري بنك الإمارات دبي الوطني 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري المصرف العربي الدولي 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري بنك الإسكندرية 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري البنك الأهلي المتحد 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري بنك فيصل الإسلامي 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري بنك قطر الوطني 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري البنك المركزي المصري 30.83 جنيه مصري 30.96 جنيه مصري بنك مصر 30.75 جنيه مصري 30.85 جنيه مصري البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه مصري 30.85 جنيه مصري ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم صُرِّح اليوم بأن سعر صرف الدولار الأمريكي مسجل في البنوك السوداء صباح اليوم بمستوى 46.20 جنيه للشراء، بينما بلغ مستوى البيع 46.80 جنيه، مما يُشير إلى استمرار ارتفاع قيمته في السوق السوداء مما سيؤدي إلى مشاكل تضخم كبيرة وزيادة أسعار بجميع السلع ستصل إلى أسعار تسهل الكثير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “يا مصيبتنا السودا الدولار طاير ٥٠ جنيه مرة واحدة” .. سعر الدولار اليوم ٢ نوفمبر بالسوق السوداء وسعر البنوك المختلف!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.