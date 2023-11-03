دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الصحه تحذر شراء هذا النوع من الزيوت المنتشر بالأسواق .. يسبب السرطان وامراض خطيرة,

تحب ربات البيوت إختيار زيت الطعام الصحي والمناسب للطعام ،وذلك لأن زيت الطعام لاغنى عنه فى كل منزل وكل مطعم لانه يستخدم فى الكثير من وصفات الطبخ والقلى ومع ارتفاع اسعار الزيت فى الاسواق المحليه هذه الايام لجا العديد إلي شراء بعد الزيوت المغشوشه والمجهوله المصدر وبعد انتشر هذا الامر فى الاسواق حذرت وزاره الصحه من شراء هذه الزيوت مجهوله المصدر لانها يتم تصنيعها بدون رقابه وبدون معرفه المواد المستخدمه لصناعه الزيت وقد يكون الزيت غير صالح للاستخدام،لذلك سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل خلال السطور القادمة.

زيوت مجهولة المصدر منتشره في الأسواق

بسبب غلاء اسعار الزيوت هذه الأيام هناك بعد البائعون يقومون بشراء الزيوت المستعمله واضافه لها بعض المواد الذى تساعد على اعادت لونه للون الطبيعى واعاده تعبئته فى الزجاجات واعاده بيعه فى الاسواق دون معرفه مصدره ولكن هذا الزيت قد يدمر الصحه ويسبب الوفاه فى الحال بسبب المواد الكميائيه المضافه اليه لهذا يجب علينا عدم شراء الزيت مجهول المصدر للمحافظه على صحه الجميع،وأيضا حذر الدكتور حسام موافي من هذه الزيوت ومدي خطورتها علي صحتنا سوف نستعرض ذلك بالتفاصيل خلال السطور القادمة.

خطورة إستخدام الزيوت المغشوشه

حذر الدكتور حسام موافي من إستخدام الزيوت المغشوشة أو مجهولة المصدر لأنها قد تودى الى الاصابه بمرض السرطان وياتى خطر الاصابه بمرض السرطان من اعاده تسخين الزيوت بشكل مستمر ممكن يؤدى الى تكوين ماده مسرطنه وياتى هذا من المواد الموجوده بالزيوت كالهيدروكربونات العطريه التى تصيب الجسم بالتهابات المعده وقد تكون سبب اساسى فى الاصابه بمرض السرطان عن طريق تقليل المناعه داخل الجسم .

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