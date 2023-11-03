دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نت ببلاش ..رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي والحصول علي الرقم السري بدون برامج او تطبيقات,

وصل العالم لتطورات عظيمة حتى أصبح كالقرية الصغيرة ويرجع الفضل في هذا إلى التكنولوجيا الواسعة، كما يعتمد الكثيرون على شبكات الواي فاي للاتصال بالإنترنت، وهذا مما جعل الكثير من الشباب وربات البيوت يبحثون عن فرصة تمكنهم من العمل بالمنزل بواسطة الإنترنت، وهذا يدفعنا إلى التفكير في إذا كان بإمكاننا الوصول إلى أي شبكة واي فاي أم لا؟ وللإجابة عن هذا نذكر أن الأمر ليس بهذا اليسر، كما أنه يوجد طرق كثيرة ولكن في النهاية دون جدوى فلن تحصل على كلمة المرور في النهاية، وقد انتشرت الكثير من الحيل مثل الفيديوهات التي تنتشر على يوتيوب للحصول على رمز الواي فاي، فهذه الأساليب غالباً ما تكون من دون جدوى، كذلك من الممكن أن تعرض هاتفك للفيروسات من خلال تحميل هذه البرامج.

خطوات فتح أى شبكة واي فاي تستطيع أن تتبع هذه الخطوات إذا كنت تريد الوصول إلى كلمة مرور الواي فاي من دون استخدام البرامج وهي كالآتي:

قم بفتح الاعدادات على الهاتف ثم تنتقل إلى الشبكات اللاسلكية قم بالبحث عن شبكة الواي فاي القريبة منك وبها إشارات قوية. قم بتحديد الشبكة، ومن ثم اضغط على خيار “إضافة شبكة جديدة”، ومن ثم اكتب اسم الشبكة التي اخترتها من قبل. وسيطلب منك كتابة كلمة المرور، فأكتب “admin”الأفتراضية. ويتم اختيار خيار “ثابت” IP انتقل إلى إعدادات، ثم اكتب الرمز الآتي IP في عنوان 192.168.1.5. ومن ثم نضغط على زر الاتصال وسيتم الاتصال بشبكة الواي فاي. كما ننبه علي استخدام هذه الخطوات وفقاً للقوانين أو الأنظمة القانونية في منطقتك، كما يجب عدم استخدام هذه الطريقة في شيء غير أخلاقي.

“نت ببلاش!”..رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي والحصول علي الرقم السري بدون برامج او تطبيقات..ووفر فلوس الشحن!!؟ فتح شبكة الواي فاي المغلقة ولاستعادة كلمة المرور لشبكة واي فاي إذا كان لديك جهاز موجة فيكون بإحدى الطرق الآتية:

ولإعادة تعيين الموجة فيمكن أن تحتاج إلى استخدام طريقة لإعادة التعيين، حيث إذا كان لديك جهاز موجة فكل ما ستفعله هو الضغط على زر إعادة التعيين لمدة لا تقل عن عشر ثواني، وبعد ذلك ستعيد الموجة ضبط نفسها إلى إعدادات المصنع الافتراضية، بالإضافة إلى أنك ستستطيع الوصول إلى واجهة الموجة عن طريق كلمة المرور الافتراضية. وباستخدام البرامج لاستعادة كلمة المرور فيمكنك استخدامها لاختراق شبكات الواي فاي، كذلك يسمح لك بمراقبة حركة المرور على الشبكة، كما يتيح لك استعادة كلمات المرور المرسلة بشكل مشفر، ومن الواجب عليك استخدام هذه الخطوات وفقاً للقوانين وبموافقة صاحب الشبكة.

كذلك يتم التنبيه على أن استخدام هذه الطرق يكون بطريقة أخلاقية وقانونية، كما يلزم أن نحترم خصوصية شبكات الواي فاي الأخرى