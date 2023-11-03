دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشعر الأبيض يمكن أن يكون أمرًا مزعجًا للكثير من النساء، فهو يظهر عادة كعلامة على الشيخوخة ويمكن أن يؤثر على الثقة بالنفس بالرغم من أن هناك من يعتزون بشعرهم الأبيض ويرونه جزءًا من جمالهم، إلا أن هناك العديد من النساء اللواتي يبحثن عن وسائل طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض دون اللجوء إلى المنتجات الكيميائية، تعتمد معظم هذه الوصفات الطبيعية على استخدام مكونات طبيعية متوفرة في المنزل والتي يمكن أن تكون فعالة في تحسين مظهر الشعر وتأخير ظهور الشعر الأبيض. وصفة زيت الزيتون لتحسين مظهر الشعر وتأخير ظهور الشعر الأبيض المكونات: زيت الزيتون البكر الممتاز (كمية تعتمدين على طول شعرك ).

عصير الليمون (من نصف ليمونة ).

زيت جوز الهند (اختياري). التعليمات: قبل تطبيق الزيت على شعرك، تأكدي من غسل شعرك بشكل جيد بشامبو وبلسم. سخّني كمية مناسبة من زيت الزيتون بلطف حتى يكون دافئًا لكن ليس ساخنًا جداً. أضيفي عصير نصف ليمونة إلى الزيت وامزجيهما جيدًا الليمون يساعد في تنظيف فروة الرأس وتعزيز لمعان الشعر. إذا كنت ترغبين، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت جوز الهند إلى الخليط. زيت جوز الهند يساعد في ترطيب الشعر وفروة الرأس. قسّمي شعرك إلى أقسام وضعي الزيت على فروة الرأس برفق باستخدام أطراف أصابعك ثم، قومي بتوزيع الزيت على طول الشعر حتى يصل إلى الأطراف. اتركي الزيت على شعرك لمدة 30 دقيقة على الأقل، ويمكنك تركه أطول إذا كنت ترغبين يمكنك أيضًا لف شعرك بمنشفة دافئة لزيادة تأثير العلاج. بعد انتهاء الوقت المناسب، اشطفي شعرك جيدًا بشامبو وبلسم تأكدي من إزالة أي بقايا من الزيت. قومي بتكرار هذا العلاج بانتظام، على سبيل المثال، مرة واحدة في الأسبوع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «وصفة من ذهب» …وصفة سحرية لتحسين مظهر الشعر والتخلص من الشعر الأبيض في دقائق معدودة… وداعا للحناء والصبغات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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