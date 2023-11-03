“متقولش مكنتش اعرف غرامة ٥٠ الف جنيه لو سايبه في عربيتك” .. اشياء اذا وجدت بسيارتك بأي كمين سيتم سحب الرخص وتغريمك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا ينبغي وضع هذه العناصر داخل سيارتك لتجنب تكبد غرامات مالية كبيرة وفقًا للتشريعات المرورية الجديدة. يتم فرض غرامات تتراوح بين 100 جنيه و50,000 جنيه على المخالفين في حال ارتكاب مخالفات مثل تجاوز السرعة المحددة على الطرق أو انتهاك قواعد السلامة على الطرق لذلك سوف نعلمكم بكل هذه العقوبات في هذا المقال لتوخي الحذر أكثر وتجنب الغرامات

الحالات التي يتم سحب الرخص وتغريم صاحب السيارة بها

يمكن أن يتعرض الأفراد لعقوبات إذا قاموا بتركيب زجاج فاميه في سيارتهم دون الالتزام باللوائح المحددة، وهذا يتضمن تحديد مدى تعتيم الزجاج ومطابقته للمواصفات القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تركيب أي ملصقات داخل السيارة يمكن أن يعرض الفرد للعقوبة أيضًا، خاصة إذا كانت تلك الملصقات تخفي معلومات هوية السيارة. يجب أن يعلم الأفراد بأن الامتثال للقوانين المرورية واللوائح ذات الصلة يمكن أن يساهم في تجنب العقوبات المالية التي قد تتراوح بين 100 و 300 جنيه مصري. لذا، من المهم الالتزام بالقوانين المحلية والتعرف على اللوائح المرورية المعمول بها لتجنب أية مشكلات قانونية غير ضرورية.

غرامات وعقوبات امتلاك بعض الأشياء بالسيارة

عدم الامتثال لتعليمات رجال المرور يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه.

إذا لم يتم دفع تصالح مالي بقيمة 50 جنيه، يمكن أن يتم سحب رخصة القيادة الخاصة بالشخص.

ترك السيارة أو أي مركبة في مكان يتسبب في توقف حركة المرور يمكن أن يتسبب في دفع غرامة مالية تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 2000 جنيه.

في حال عدم وجود طفاية حريق داخل السيارة، يمكن أن يتم فرض غرامة مالية بمبلغ 300 جنيه. يجب على الأفراد الامتثال للقوانين المرورية وتجنب مخالفتها لتفادي هذه العقوبات المالية.