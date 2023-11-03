“طريقة هتموت عيالك في ٤٠ ثانية وانتي بتسلقي البيض احنا بنحذرك” .. طرق شائعة لطهي البيض تجلب السرطان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تأتي البيضة ضمن قائمة الأطعمة الصحية والمفيدة لجسم الإنسان، وتُنصح بها بشدة من قبل أخصائيي التغذية والأطباء كوجبة مهمة في وجبة الإفطار. يتميز البيض بارتفاع نسبة البروتين فيه، ويُستخدم في إعداد العديد من الأطباق المختلفة. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين في عملية سلق البيض، لأن الطريقة الخاطئة لتحضيره يمكن أن تؤدي إلى تسببه في الإصابة بالتسمم.

الطريقة الصحيحة والصحية لسلق البيض

للتمتع بالفوائد الصحية للبيض بشكل آمن، يجب أن نتبع الخطوات الصحيحة لسلقه. اليكم الطريقة الصحيحة

قدمًا: قم بتحضير قدر مناسب واملأه بالماء، ثم انتظر حتى يصل الماء إلى درجة الغليان. وضع البيض: ضع البيض برفق في الماء المغلي. يمكنك أيضًا إضافة كمية صغيرة من الملح إلى الماء. هذه الخطوة تساعد في منع تشقق القشرة وتسهيل تقشير البيض لاحقًا. وقت الطهي: اترك البيض يغلي في الماء لمدة عشر دقائق فقط. لا تتركه لفترة طويلة جدًا. تبريد البيض: بمجرد انتهاء وقت السلق، انقل البيض إلى وعاء مملوء بالماء البارد لتبريده بسرعة ومنع تطور الحرارة الزائدة داخله.

الآن دعونا نتحدث عن الأخطاء الشائعة في سلق البيض

سلقه لفترة قصيرة: عدم إعطاء البيض وقتًا كافيًا للسلق يمكن أن يتسبب في تركه نيئًا، مما يشكل خطرًا على الصحة. سلقه لفترة طويلة: ترك البيض في الماء المغلي لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تسببه في تدهور نوعيته وقد يسبب تغييرًا في نكهته.

إذا اتبعت هذه الإرشادات البسيطة، ستتمكن من تحضير البيض بشكل صحيح ولذيذ، وسيكون لديك وجبة إفطار لذيذة ومغذية لصحتك وصحة أفراد عائلتك. لذا، دائماً تأكدي من اتباع الطريقة