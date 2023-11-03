دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العشبة التي اذهلت الجميع.. بذور صغيرة معجزة مفعولها سحري هترجعك شباب تعرف عليها,

كم من مرة أخطأت في تقدير العمر الحقيقي لبعض الأشخاص، خاصة النساء اللواتي قد يظهرن بعمر أكبر من عمرهن الحقيقي. ويرجع ذلك إلى وجود التجاعيد في البشرة التي تعطي انطباعاً بالكبر في السن. ولذلك يحاول الكثيرون منهن التخلص من هذه المشكلة للظهور ببشرة شابة لأطول فترة ممكنة. وعلى الرغم من انتشار عمليات شد الوجه بشكل كبير في الآونة الأخيرة، إلا أنها ليست متاحة للجميع. لذا سنقدم لكم اليوم خليط بذور الكتان للتجاعيد.

قد لا يدرك الكثيرون الفائدة الكبيرة التي يحتويها بذور الكتان، حيث تساهم بشكل فعال في تأخير ظهور علامات الشيخوخة والتخلص من التجاعيد وعلامات التقدم في السن. وبالتالي تجعل البشرة تبدو أصغر سناً من العمر الحقيقي. وتتميز هذه الوصفة بتكلفتها المنخفضة، حيث تحتاج إلى المكونات التالية لتحضيرها:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

– 2 ورقة غار.

– كبسولة فيتامين E.

– كوب من الماء.

– ملعقة من جل الصبار.

– ملعقة من زيت الزيتون.

لتحضير خليط بذور الكتان للتجاعيد، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. ضع بذور الكتان وأوراق الغار وكوب الماء في وعاء متوسط الحجم.

2. ضع الوعاء على نار هادئة.

يترك الخليط حتى يستمر في الغليان لمدة 5 دقائق. ثم يتم تصفية الخليط وهو ساخن باستخدام المصفاة. بعد ذلك، يتم إضافة الفيتامين وزيت الزيتون وجل الصبار إلى الخليط. يجب تقليب المكونات حتى تمتزج مع بعضها البعض ويصبح القوام كريمي متجانس. يتم حفظ الخليط في برطمان نظيف محكم الغلق.

للاستخدام، يجب تنظيف وتجفيف البشرة جيداً أولاً. ثم يتم وضع كمية من الخليط على البشرة. يترك الخليط لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة. بعد ذلك، يتم تنظيف البشرة من الخليط باستخدام الماء الفاتر. ويجب عدم وضع الخليط في حال حدوث حساسية للجلد تجاه المكونات.