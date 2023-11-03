ضاع عمرنا كله واحنا نجهل تماما أهميته .. اليك 5 مزايا تحدث عند تفعيل وضع الطيران على هاتفك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعرف ما الذي يحدث عندما تقوم بتشغيل خاصية وضع الطيران على الهاتف المحمول؟ هذه الميزة نجد أن عدد كبير من الناس لا يعرفون أهميتها حيث يعتقدون أن أهميتها تقتصر على فصل شبكات الجوال ومن ثم عدم التواصل مع أي شخص وكذلك عدم استقبال أي رسائل أو مكالمات، إلا أنه في حقيقة الأمر تلك الخاصية المميزة لها العديد من الاستخدامات المتميزة الأخرى، وهذا ما سنعرضه في سطور مقالنا.

مميزات تفعيل خاصية وضع الطيران علي الهاتف

خاصية وضع الطيران تعتبر من المميزات التي تميز الهواتف الذكية، فمن خلالها يستفيد الأشخاص ببعض الأمور وذلك مثل :

وضع الطيران يجعل الأطفال لا يستطيعون استخدام الإنترنت، حيث تعمل الخاصية على إيقاف كافة شبكات الانترنت على الهاتف.

في حين قمت بتشغيل وضع الطيران يمكنك أن تقوم بشحن بطارية الموبايل خلال مدة قصيرة.

كما يحافظ وضع الطيران على عمر البطارية الخاصة بالهاتف.

عند تفعيل خاصية وضع الطيران يؤدي إلى حماية كافة بيانات الهاتف من تعرضها للسرقة نظراً لعدم تشغيل خاصية البلوتوث.

ماذا يحدث عند تشغيل خاصية وضع الطيران على الموبايل

يستفيد المستخدم للهاتف المحمول بشكل كبير عند قيامه بتشغيل وضع الطيران على الموبايل ، حيث يتم توقف عدد من الخواص وذلك مثل الآتي :