دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سعودي يوثق تجربته بالتخلص من معاناته التام من السكري.. إليك التجربة,

تُعتبر الحلبة، المعروفة أيضًا باسم “ميثي” في اللغة الهندية، من أكثر أنواع البهارات الشائعة في المطبخ الهندي وفي جميع أنحاء العالم. تحتوي الحلبة على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، مما يجعلها واحدة من أفضل المكونات الصحية. نظرًا لخصائصها الطبية المذهلة، تُستخدم الحلبة على نطاق واسع كعلاج طبيعي.

بذور الحلبة، التي تتميز بطعمها اللاذع، تُعد مستودعًا للعلاجات الطبيعية ويمكن استخدامها للوقاية والعلاج من بعض المشكلات الصحية. كل ما عليك فعله هو أخذ ملعقتين صغيرتين من تلك البذور الصفراء ووضعها في كوب ماء. ثم قم بتغطية الكوب واتركه طوال الليل. في اليوم التالي، قم بتصفية المزيج وتناوله على معدة فارغة في الصباح.

إذا كنت ترغب في الاستفادة القصوى من الفوائد الصحية لبذور الحلبة، يمكنك شرب ماء الحلبة لمدة شهر كامل. ستلاحظ النتائج المذهلة لصحتك.

تتعدد فوائد شرب ماء الحلبة على الريق. فمن بينها مساعدتها في زيادة الوزن. يُساعد شرب ماء الحلبة المنقوعة طوال الليل ومضغ البذور على زيادة الشهية وبالتالي زيادة الوزن. قم بتناول هذا المشروب يوميًا لمدة شهر وستلاحظ الفرق. إنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من النحافة.

تعتبر بذور الحلبة من الأطعمة الصحية والمغذية التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية. فهي تساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف حرقة المعدة بفضل خصائصها المضادة للالتهابات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحلبة على التخلص من الإمساك والديدان المعوية بسبب احتوائها على الألياف.

تحتوي الحلبة أيضًا على مركب يسمى جلاكتومانان والبوتاسيوم، وهما يعملان على تنظيم ضغط الدم والوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

أظهرت الدراسات الحديثة أن الحلبة قادرة على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم والحفاظ على مستويات الكوليسترول النافع. وبالتالي، تساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

تعمل بذور الحلبة على تخفيف آلام المفاصل بفعالية بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

تعتبر بذور الحلبة من أغنى المصادر بالألياف، والتي تساعد في التخلص من السموم في الجسم وتحمي من مرض السرطان القولوني.

تحتوي بذور الحلبة على جلاكتومانان، وهو مركب يساعد على خفض امتصاص السكر في الدم والوقاية من مرض السكري.

ويمكن تحضير مشروب ماء الحلبة المنقوعة وتناوله على الريق صباحاً لتذويب الحصى بسرعة والحفاظ على صحة الكليتين والمسالك البولية.