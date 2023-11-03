“مش هتدفع فاتورة غالية تاني”.. نصائح ذهبية لتوفير نصف فاتورة الكهرباء في فصل الشتاء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يخصص كل بيت من البيوت المصرية جزء من الدخل الشهري لسداد قيمة فاتورة الكهرباء، والتي تعتبر تشكل عبئاً كبيراً على الكثير من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والأحوال الاقتصادية الغير مستقرة التي تشهدها البلاد، وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء مؤخراً، مما جعل التساؤلات تتزايد عن طرق التوفير في فاتورة الكهرباء، وهو ما نستعرضه معكم متابعينا في السطور التالية.

أهمية توفير الكهرباء

مع اقتراب حلول فصل الشتاء، بتقلباته الجوية التي تضطر الكثير من المواطنين للمكوث في المنزل، مما يتسبب في زيادة استخدام الأجهزة الكهربائية مما يزيد من تكاليف الاستهلاك اليومي ويرفع من قيمة الفاتورة.

ولتوفير الكهرباء أهمية كبيرة جداً بداية من دوره الهام في تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، وحتى توفير الأموال التي تُنفق على الفواتير نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك بما يشكل عبء مادي على رب الأسرة.

نصائح ذهبية لتوفير نصف فاتورة الكهرباء

نشر موقع uswitch، تقريراً تضمن مجموعة من النصائح الهامة التي تساعدك على توفير نصف قيمة فاتورة الكهرباء، وتتمثل تلك النصائح فيما يلي: