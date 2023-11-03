“مش هتدفع فاتورة غالية تاني”.. نصائح ذهبية لتوفير نصف فاتورة الكهرباء في فصل الشتاء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يخصص كل بيت من البيوت المصرية جزء من الدخل الشهري لسداد قيمة فاتورة الكهرباء، والتي تعتبر تشكل عبئاً كبيراً على الكثير من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والأحوال الاقتصادية الغير مستقرة التي تشهدها البلاد، وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء مؤخراً، مما جعل التساؤلات تتزايد عن طرق التوفير في فاتورة الكهرباء، وهو ما نستعرضه معكم متابعينا في السطور التالية.
أهمية توفير الكهرباء
مع اقتراب حلول فصل الشتاء، بتقلباته الجوية التي تضطر الكثير من المواطنين للمكوث في المنزل، مما يتسبب في زيادة استخدام الأجهزة الكهربائية مما يزيد من تكاليف الاستهلاك اليومي ويرفع من قيمة الفاتورة.
ولتوفير الكهرباء أهمية كبيرة جداً بداية من دوره الهام في تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، وحتى توفير الأموال التي تُنفق على الفواتير نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك بما يشكل عبء مادي على رب الأسرة.
نصائح ذهبية لتوفير نصف فاتورة الكهرباء
نشر موقع uswitch، تقريراً تضمن مجموعة من النصائح الهامة التي تساعدك على توفير نصف قيمة فاتورة الكهرباء، وتتمثل تلك النصائح فيما يلي:
- الحرص على اقتناء شاشة التليفزيون من إحدى الأنواع الموفرة للطاقة، وضبطها على درجة سطوع منخفضة.
- غلق التليفزيون أثناء عدم تواجد أحد في الغرفة.
- في حالة العمل من المنزل باستخدام أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، يجب الحرص على استخدام الجهاز الموفر للطاقة.
- عند استخدام الغلاية الكهربائية لغلي الماء، احرص على وضع كمية المياه التي تحتاج إليها فقط.
- عند الرغبة في فك الأطعمة المجمدة، قم بوضعها على رف الثلاجة من الليلة السابقة، وتجنب استخدام الميكروويف في إذابتها.
- في حالة استخدام الفرن الكهربائي في الطهي، قم بغلقه قبل انتهاء طهي الطعام بعشر دقائق، لأن درجة الحرارة تظل مستمرة داخل الفرن وتُكمل المرحلة النهائية في التسوية دون الحاجه لاستمرار تشغيله.
- تستخدم الثلاجة طاقة أقل في حالة تواجد كميات كبيرة من المخزون بداخلها، حتى وإن كانت مكدسة بزجاجات المياه.
- لا تبدأ في تشغيل غسالة الأطباق إلا في حالة امتلائها.
- استخدام الماء البارد في الغسالات الأتوماتيك يساهم في توفير الطاقة.
- استخدام المصابيح الموفرة للطاقة.
- احرص على غلق الأضواء عند مغادرة الغرفة.
- إغلاق الأبواب والنوافذ جيداً عند استخدام التكييف.
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