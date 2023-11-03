“اللي مجربش الوصفة دي خسران كتير”…استخدمي القرنفل بهذه الطريقة واتخلصي من كل مشاكلك جربيها حالا!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القرنفل أحد الأعشاب الطبيعية التي له فوائد كثيرة حيث أنه من الأعشاب التي تستخدم منذ القدم وحتى وقتنا هذا فهو من الأعشاب التي تستخدم كعلاج طبيعي لتسكين الآلام خاصة آلام الأسنان والصداع كما أنه من الأعشاب التي كانت تستخدم منذ القدم في عمل وصفات جمالية حيث كانت المرأة قديما تستخدم القرنفل كمستحضر تجميل لذلك نقوم اليوم بتقديم وصفة طبيعية لعلاج مشاكل الشعر التي تواجه الكثير من السيدات حيث أن القرنفل يحتوي على المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الشعر لذلك نقوم بتقديم وصفة القرنفل لعلاج جميع مشاكل الشعر التي يتعرض لها الكثير وهذا ما نقدمه من خلال مقالنا هذا

فوائد استخدام القرنفل للشعر

يستخدم القرنفل في علاج جميع مشاكل الشعر التي يعاني منها الكثير حيث أنه علاج طبيعي لمشكلة تساقط الشعر الذي يعاني منه الكثير كما أنه يعالج تلف الشعر كما أنه يعالج مشكلة الشيب حيث يعاني الكثير من ظهور الشعر الأبيض على الرغم من صغر السن لذلك يبحث الكثير عن وصفات طبيعية لحل هذه المشكلة دون اللجوء إلى الصبغات الكيميائية التي تعمل على تلف الشعر كما أن هذه الوصفة تعمل على تقوية جذور الشعر كما أنه يعمل على تطويل الشعر وتنعيمه ويجعله أكثر حيوية ونشاط.

طريقة استخدام القرنفل للشعر

يمكن استخدام القرنفل لعلاج جميع مشاكل الشعر وذلك عن طريق طحن كمية من عيدان القرنفل ومزجها مع كمية من زيت الزيتون مع كمية من زيت اللوز مع كمية من زيت جوز الهند نقوم بخلط كل هذه المكونات مع بعضها حتى نحصل على القوام المناسب نقوم بوضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ثم نقوم بتركه على الشعر لمدة ساعة على الأقل ثم نقوم بشطف الشعر بماء فاتر ثم نحصل على نتيجة جبارة.