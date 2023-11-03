بدون مصيدة .. طريقة فعالة ومجربة تخلصك نهائيا من فئران المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني العديد من الأشخاص من مشكلات كبيرة نتيجة وجود الفئران التي تسبب إزعاجًا كبيرًا في حياتهم ومن بين الأساليب الرئيسية للتخلص من هذا المشكلة تعتبر مصيدة الفئران أحد الحلول الفعالة هذه المصيدة تأتي عادة على شكل صندوق مناسب الحجم يحتوي على فخ صغير مصمم لجذب الفئران بواسطة مادة مغناطيسية يتم اللجوء إلى هذه الأسلوب بشكل كبير في هذا الوقت نظرًا لارتفاع درجات الحرارة والزيادة في نشاط الفئران.

كيفية عمل مصيدة الفئران

إحدى أكبر المشاكل المنتشرة في العديد من الأماكن حالياً تتعلق بارتفاع عدد الفئران وانتشارها، ويعزى ذلك إلى عوامل بيئية متعددة يمكن مكافحة هذه المشكلة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الأدوات المطلوبة:

دلو بحجم صغير وخالٍ من أي مواد. زجاجة فارغة. حبل أو سلسلة. مادة لاصقة تجذب الفئران نحوها.

الخطوات:

قم بجلب الدلو واملأ ربعه بالماء. قم بعمل ثقب في الأسفل للزجاجة الفارغة. أدخل الحبل في الزجاجة واربط طرفه بمقبضي الدلو. ثم ضع المادة اللاصقة التي تجذب الفئران نحو الزجاجة. من خلال هذه الفكرة، ستقوم الفئران بدخول الزجاجة ومن ثم ستغرق في مياه الدلو.

باستخدام هذه الأدوات والخطوات، يمكنك إنشاء مصيدة فعالة للفئران للتخلص منها بطريقة بيئية وفعالة.

طريقة أخري لعمل مصيدة فئران لاصقة

باستخدام صندوق محكم الإغلاق، يمكن إعداد مصيدة فعالة للتخلص من الفئران بطريقة آمنة ونظيفة الخطوات تشمل:

احصل على صندوق محكم الإغلاق. نثر بعض الحبوب الجاذبة للفئران داخل الصندوق. غلق الصندوق بإحكام واتركه حتى يتم اصطياد الفئران فيه. بعد أن تم القبض على الفئران، يمكنك إخراجهم من الصندوق باستخدام أكياس بلاستيكية والقفازات للتخلص منهم بأمان ودون تعريض نفسك للخطر. لاحقًا، قم بتعقيم وتنظيف المكان بعمق لضمان عدم انتشار أي جراثيم أو عوامل تلوث.

باستخدام هذه الطريقة، يمكنك التخلص من الفئران بطريقة فعالة وصحية وضمان عدم تعرضك لأي مخاطر.