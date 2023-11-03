«لو اكلتها هتموت».. 7 أنواع من السمك احذر من شرائها أو تناولها هتموتك بالبطئ…ما تشتريهاش تاني أبدا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السمك مصدر بروتيني ذو مذاق لذيذ وفريد، يُوصى به بشدة من قبل الأطباء بسبب فوائده الصحية الكثيرة. فهو غني بالأحماض الأوميغا-3، ويعزز من صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل الكوليسترول الضار والدهون الضارة، ومساعدة في تنظيم ضغط الدم وتحسين عملية الايض.

ومع ذلك ليس كل أنواع السمك آمنة للاستهلاك، بعض الأنواع، مثل القروش، وسمك السيف، والأورانج روفي، وسمك القط، وسمك الأسد، وسمك الأرنب أو السمكة النافقة، وسمك العقرب، قد تحتوي على سموم، مما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة أو حتى الوفاة. بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات الحديثة إلى خطورة بعض أنواع السمك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، وهو مادة سامة تضر بالجسم البشري والجهاز العصبي. للتمييز بين السمك الطازج والفاسد، ابحث عن عدم وجود دماء عند تقطيع السمك الطازج وعيون واضحة كدليل على الطراوة.

السمك يعد من المصادر الغنية بالبروتين والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة للجسم، إليك بعض فوائد تناول السمك:

1. غني بالبروتين: يحتوي السمك على كمية عالية من البروتين الذي يلعب دورًا هامًا في بناء العضلات والحفاظ على صحة الأنسجة.

2. مصدر ممتاز للأحماض الدهنية الأوميغا-3: يحتوي السمك، خاصة الأنواع الدهنية مثل السلمون والتونة، على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تعزز من صحة القلب وتحسن وظائف الدماغ.

3. غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي السمك على فيتامينات مثل فيتامين D وبعض المعادن المهمة مثل اليود والسيلينيوم.

4. مفيد لصحة الدماغ: الأحماض الدهنية الأوميغا-3 في السمك ترتبط بتحسين وظائف الدماغ والحفاظ على القدرات العقلية.