طريقة عمل مكعبات مرق الدجاج في المنزل بدلاً من شراء الجاهزة المُضرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مكعبات مرق الدجاج تعد أحد المكونات الأساسية في العديد من الوصفات، حيث تضيف نكهة لذيذة وغنية للأطعمة عادةً ما يتم شراء مكعبات مرق الدجاج جاهزة من الأسواق، ولكن يمكن أيضًا تحضيرها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة في هذا المقال، سنقدم لكم طريقة عمل مكعبات مرق الدجاج في المنزل، وذلك للتأكد من استخدام مكونات صحية وطبيعية. طريقة عمل مكعبات مرق الدجاج المكونات: عظام دجاج (حوالي 1 كيلوغرام)

بصلة مقطعة إلى شرائح

جزر مقطع إلى مكعبات

كرفس مقطع إلى مكعبات

ورق لورا

حبهان

ملح

فلفل أسود الطريقة: اغسلي عظام الدجاج جيدًا بالماء والخل. ضعي عظام الدجاج في قدر كبير مع الماء المغلي. أضيفي البصل والجزر والكرفس وورق اللورا والحبهان والملح والفلفل الأسود. اتركي القدر على نار هادئة لمدة 2-3 ساعات، حتى تحصلي على مرقة كثيفة. صفّي المرقة من الشوائب. صبّي المرقة في قوالب ثلج. ضعي القوالب في الفريزر لمدة ليلة كاملة. أخرجي مكعبات المرقة من القوالب وخزّنيها في الفريزر. بهذه الطريقة، يمكنك تحضير مكعبات مرق الدجاج في المنزل بسهولة وتخزينها للاستفادة منها في وصفات متعددة في وقت لاحق. نصائح عند عمل مكعبات مرقة الدجاج يمكنك تعديل هذه الوصفة حسب ذوقك بإضافة المزيد من التوابل حسب رغبتك، مثل الثوم البودرة والكزبرة الناشفة بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إضافة بعض الخضروات الأخرى مثل البطاطس أو الطماطم إذا كنتِ لا ترغبين في استخدام عظام الدجاج، يمكنك بسهولة استخدام صدور الدجاج أو الأجنحة بدلاً منها مكعبات مرق الدجاج تضيف نكهة لذيذة وغنية على الطعام ويمكن استخدامها في العديد من الأطباق المختلفة مثل الحساء والشوربات والأرز إنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والكالسيوم والحديد مكعبات مرق الدجاج تعتبر طريقة سهلة واقتصادية لتعزيز نكهة الأطعمة ويمكن تحضيرها في المنزل باستخدام مكونات صحية وطبيعية.

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