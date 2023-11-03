ما الفرق بين العنب الأحمر والعنب الأخضر وأيهما أفضل من حيث الفائدة الصحية ؟ .. تعرف على ذلك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد العنب من الفواكه الرائعة التي يجب أن تتواجد دائمًا في منزلك عندما يحين موسم جنيها فالعنب يعتبر فاكهة محببة للجميع بسبب طعمه اللذيذ ومذاقه الرائع ولكن هذا ليس كل شيء، فالعنب يحمل معه فوائد صحية كبيرة قد لا يدركها الكثيرون إضافة إلى ذلك، هناك أنواع متعددة من العنب، مثل العنب الأحمر والعنب الأخضر، وقد يثير هذا الاختلاف العديد من الأسئلة حول الفرق بينهما وأيهما يعتبر أفضل من الناحية الصحية سنقدم إجابات على هذه الأسئلة في السطور التالية.

الفرق بين العنب الأحمر والأخضر

بالنسبة للعنب الأخضر، يجب أن نشير إلى أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والفيتامينات، ولاحظ أنه ليس لديه سعرات حرارية عالية ولا نسبة مرتفعة من الكوليسترول، مما يجعله خيارًا صحيًا لتضمينه في النظام الغذائي بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العنب الأخضر على مادة الكاتيكين، وهي واحدة من أهم المضادات الأكسدة الفلافونويدية.

أما بالنسبة للعنب الأحمر، فإنه يحتوي على مادة الفلافونويد التي تمنحه اللون الأحمر الجميل وتعتبر أيضًا من المضادات الأكسدة تلعب هذه المادة دورًا في خفض ضغط الدم وتقديم الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

بشكل عام، كلا أنواع العنب لها فوائد صحية قيمة، والاختيار بينهما يعتمد على ذوق الشخص واحتياجاته الصحية.

فوائد العنب

العنب هو فاكهة لذيذة وغنية بالعديد من الفوائد الصحية إليك بعض الفوائد الهامة للعنب: