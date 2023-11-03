دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اغرب امرأة على وجه الأرض .. لا تشبه النساء ولحيتها أطول من لحية الرجال والمفاجأة في جنسيتها,

أعلنت موسوعة غينيس دخول سيدة أمريكية تدعى إيرين هانيكوت الموسوعة للأرقام القياسية لأنها صاحبة أطول لحية لامرأة في العالم.

وقال مسؤولو غينيس في بيان إن إيرين هانيكوت البالغة من العمر 38 عاما، تملك “أطول لحية لسيدة بطول 11.8 بوصة (30 سم)”.وأشارت موسوعة غينيس إلى أن إيرين هانيكوت مصابة بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS)، حيث يسبب ذلك المرض بعض الاختلالات الهرمونية للمصابات به وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى غزارة في نمو الشعر على الوجه، كما هو الأمر في حالة هانيكوت.

حلاقة

ولفتت إلى أن هانيكوت بعد أن أصبحت في الـ13 من عمرها اعتادت على حلاقة وجهها 3 مرات في اليوم على الأقل، مشيرة إلى أنها في النهاية فقدت جزءا من بصرها، وبدأت تشعر بالتعب من الحلاقة، وقررت بعد كل ذلك المجهود إطالة لحيتها.