معلومه بلاش”..ما الذي يجعلك تعطس؟ اكتشف الأسباب والعلاجات والوقاية من العطس..

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

العطس هو رد فعل تلقائي للجسم للتخلص من المواد التي تسبب التهيج في الأنف. عندما تدخل هذه المواد إلى الأنف، تحفز الأعصاب الحسية التي تنقل الإشارات إلى الدماغ. وعندما تصل كمية كافية من هذه الإشارات، ينشط الدماغ منعكس العطس، الذي يجعلك تستنشق بعمق وتزفر بقوة عبر أنفك. هذا يساعد على طرد المواد المهيجة من الأنف.

العطس يمكن أن يكون سريعا جدا وقويا. يمكن أن يصل ضغط الهواء في الشعب الهوائية أثناء العطس إلى 30 مرة من ضغط التنفس العادي. ويمكن أن تصل سرعة خروج الهواء من الأنف إلى 150 كيلومترا في الساعة. وتغلق عيناك بشكل لا إرادي عندما تعطس.

هناك بعض الطرق التي قد تمنعك من العطس. مثلا، يمكنك فرك أذنك أو لسانك أو أنفك. هذا يثير الأعصاب الأخرى في وجهك، التي تستطيع إرسال إشارات مضادة للإشارات المهيجة في الدماغ. هذه الإشارات تغلق ما يسمى بـ “بوابة الألم”، وتحول دون حدوث العطس.

ولكن هل هذا جيد؟ قد يؤدي إغلاق فمك أو أنفك عندما تحاول عدم العطس إلى زيادة الضغط في داخل جسمك. وهذا قد يضر ببصرك أو سمعك أو دوران دمك. كما قد يؤدي إلى احتباس المواد المهيجة في أنفك، ما يزيد من التهاباته.

لذلك، ربما من الأفضل ألا تحارب رغبتك في العطس. بدلا من ذلك، حاول علاج سبب التهاب أنفك، سواء كان ذلك حساسية أو عدوى أو شيء آخر. وإذا لم تستطع ذلك، فلا تخجل من العطس، ولكن احرص على استخدام منديل ورقي لتجنب نشر الميكروبات.