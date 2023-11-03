دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لطرد الصراصير والنمل والحشرات في ثواني بدون مبيدات.، اليك الطريقه.،،،،,

تعد الصراصير من الحشرات الكبيرة التي يخاف منها النساء والأطفال وعند تواجدها في المنزل ينزعج منها الجميع ويشعر الكثير بالتوتر والقلق، حيث نجد أن تلك الصراصير تخرج من البواليع ومن فتحات البانيو لذلك عملت ربة المنزل على البحث عن الطرق طبيعية تساعدها على التخلص من تلك الصراصير بدلا من استخدام المواد الكيميائية الضارة من المبيدات الحشرية والبخاخات ذات المواد الكيميائية الضارة التي تؤدي إلى الضرر بصحتنا وكان الحل فيه عجينة طبيعية يتم تحضيرها في المنزل بمكونات طبيعية ولا يوجد لها أي ضرر وسوف نوضح لكم مكونات تلك العجينة من خلال هذا المقال.

مكونات عجينة التخلص من الصراصير

تعد عجينة الصراصير الطبيعية بمثابة قاتل قوي يستطيع أن يقضي على الصراصير خلال ثواني معدودة وسوف نوضح طريقة تحضير مكونات تلك العجينة من خلال النقاط التالية

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طريقة تحضير العجينة

تحضر العجينة عن طريق عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع عملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يلي.

طريقة تحضير عجينة البن

تتكون عجينة البن من المكونات الطبيعية الموجودة في جميع منازلنا ويمكن أن نقوم بعمل العجينة بخطوات سهلة وسوف نوضحها من خلال النقاط التالية.

المكونات:

طريقة تحضير العجينة