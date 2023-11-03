«هي دي الأخبار الحلوة ولا بلاش» …الهون النحاسي القديم كنز في بيتك وانت متعرفش سعره وصل 450 الف جنية…هتبقي مليونير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عصر الهُون النحاسي يُعَدُّ واحدًا من أهم الفترات التاريخية في تاريخ مصر القديمة، حيث شهد هذا العصر العديد من الأحداث والتطورات الهامة التي أثرت بشكل كبير على حضارة مصر، في الآونة الأخيرة، لاحظنا اهتمامًا متزايدًا من قبل المصريين في دراسة وبحث هذه الفترة الرائعة، يظهر اهتمام الناس أيضًا في سعر الهُون النحاسية القديمة، يُعَدُّ النحاس مادة ثمينة، لذا يمكن أن تكون القطع النحاسية القديمة استثمارًا جيدًا.

يعكس هذا الاهتمام قيمة التراث والثقافة في مصر، حيث يسعى الكثيرون إلى الحفاظ على هذا التراث والمساهمة في الحفاظ على تقنيات الحرف التقليدية.

كيفية معرفة سعر الهُون النحاسي القديم؟

شهدت أسعار الهون النحاسي القديم تباينًا واضحًا، حيث اعتمدت على حجم ونوع المدق، بالإضافة إلى البائع نفسه، بدأت الأسعار من مبلغ 1,200 جنيه، وفي بعض الحالات وصلت إلى مبالغ تصل إلى 450 ألف جنيه، لضمان نجاح عملية بيع الهون النحاسي بسعر عالٍ، يجب أن يحتوي على بعض المواصفات الأساسية، مثل عدم وجود أي شوائب، وأن يكون مصنوعًا من نحاس خالص وأصلي. يمكن التحقق من ذلك بسهولة عن طريق الصوت العالي الذي يُصدَر عندما يُصَدَّر الهون النحاسي صوتًا عندما يُضرَب بيد أو عندما يُلقى على الأرض، يُشير إلى أن سعر الهون النحاسي يزداد تدريجياً مع زيادة وزنه، حيث يُعتَبَر الثقل دليلاً على وجود كمية كبيرة من النحاس فيه، بالإضافة إلى ذلك، يزداد سعره كلما زاد تاريخ صنعه.