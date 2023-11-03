خبير تكنولوجي يحذر من علامات تبين لك أن تطبيق الواتساب مراقب على هاتفك لسرقة البيانات وحسابك الشخصي…الحق نفسك بسرعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سرقة البيانات هي واحدة من أخطر أنواع الاختراقات التي قد يتعرض لها عدد كبير من الأشخاص، حيث تم تأكيد مؤخرًا أن بعض البرامج على الهواتف تقوم بالتجسس، بفضل الصلاحيات التي تحملها هذه التطبيقات والبرامج للوصول إلى بيانات هاتفك المحمول. لذا، يجب عليك متابعة بعض العلامات للتأكد من عدم وجود مشكلة، قد تكون إشارة إلى التجسس على هاتفك وتطبيق الواتساب الخاص بك.

1. بطء الأداء: إذا كنت تواجه بطءًا وبطئًا في تحميل التطبيقات والبرامج عند استخدام تطبيق الواتساب أو عند إرسال أي وسائط من خلاله.

2. رسائل غير مقروءة:رؤية رسائل غير مقروءة لم تستلمها أو قرأتها أبدًا، على الرغم من الرد على آخر رسالة تلقيتها.

3. مشاركة وسائط غريبة: اكتشاف وسائط تم نشرها من هاتفك عبر تطبيق أو الواتساب دون معرفتك أو إجراء أي إجراء.

حماية حساب الواتساب الخاص بك:

لحماية حساب الواتساب الخاص بك دون حذف البيانات أو إلغاء تثبيت التطبيقات، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح التطبيق: قم بالوصول إلى التطبيق على جهازك المحمول وانتقل إلى قائمة “الإعدادات”.

2. دخول إعدادات الحساب: انقر على علامة “الحساب الشخصي”، ثم حدد الخيار “التحقق”.

3. التحقق من كلمة المرور: أدخل كلمة المرور الخاصة بك، سواء كانت رقمية أو نمطية أو مزجًا من الأحرف والأرقام.

4. التحقق من البريد الإلكتروني: حدد عنوان بريدك الإلكتروني المرتبط بهاتفك.

من خلال اتباع هذه الخطوات ستعزز أمان هاتفك وتطبيق الواتساب في نفس الوقت.