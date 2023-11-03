«متروحش للدكتور تاني»..طريقة عبقرية لإخراج الشمع وتنظيف الأذن بكل سهولة في أقل من دقيقتين وبدون اي آلم…جربها فوراً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا حاجة للذهاب إلى الطبيب مشكلة إزالة الشمع والأوساخ من الأذن هي إحدى المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص، وهناك الكثير من الأبحاث لإيجاد طريقة سهلة يمكن بها إزالة الشمع من الأذن بدون ألم ودون الحاجة إلى زيارة الطبيب، وللتخلص من هذه المشكلة، يمكنكم اتباع الطريقة التالية.

يمكنكم تنظيف الأذن بسهولة من الخارج باستخدام الماء الفاتر، حيث يمكن استخدامها أكثر من مرة واحدة في اليوم، وذلك لاتباع هذه الطريقة للتخلص من الشمع؛ حيث يمكن تحضير محلول بسيط من الماء الدافئ والملح فقط، وهما المكونان اللذان يعملان بشكل كبير على تنظيف وإزالة الشمع المتراكم بشكل دائم.

كيفية تنظيف الأذن بسهولة:

يمكن تنظيف الأذن من الشمع بكل سهولة وبدون ألم من خلال اتباع عدة خطوات وهي:

١. قوموا بتحضير كوب من الماء الدافئ وأضيفوا ملعقة من الملح.

٢. قوموا بخلط الملح جيداً في الماء حتى يذوب تماماً.

٣. قوموا بتحضير قطعة صغيرة من القطن وقوموا بتقطيعها إلى قطع صغيرة.

٤. قوموا بلف إحدى القطع القطنية حول عود خشبي أو عود أسنان وغمسوها في خليط الماء الدافئ والملح.

٥. أدخلوا هذه القطعة برفق في الأذن واتركوها هناك لمدة ٧ دقائق، مما يسمح للملح بذوبان الطبقة المتراكمة من الشمع تماماً.