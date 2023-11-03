«ازاى عايشين ومنعرفش»..عشبة معجزة متوفرة في كل منزل تقضي على السعال والزكام في بضع دقائق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اليانسون نبات عشبي استُخدم في الطب البديل منذ العصور القديمة، يحمل العديد من الفوائد الصحية، خاصة في علاج السعال، يحتوي اليانسون على مركبات مثل الأنيثول، الذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، والميثانول، الذي يعمل كمرطب ومسهل للبلغم، والفينولات، التي تعتبر مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات.

من فوائد اليانسون في علاج السعال تشمل تقليل الالتهاب: يساعد الأنيثول في اليانسون على تقليل الالتهاب في الجهاز التنفسي، مما يساعد في تخفيف السعال.

كما يساعد الميثانول الموجود في اليانسون على ذوبان البلغم المتراكم في الجهاز التنفسي، مما يسهل خروجه من الجسم.

وتساعد الفينولات الموجودة في اليانسون على قتل البكتيريا والفطريات الضارة التي قد تسبب التهابًا في الجهاز التنفسي وزيادة السعال.

يمكن استخدام اليانسون لعلاج السعال بعدة طرق، بما في ذلك تحضير الشاي: يمكن غلي ملعقة صغيرة من بذور اليانسون في كوب من الماء لمدة 10 دقائق، ثم يصفى الشاي ويضاف إليه ملعقة صغيرة من العسل ويشرب ساخنًا. يمكن أيضًا استخدام الزيوت الأساسية لليانسون عن طريق وضعها على الصدر أو استنشاق بخارها.

ومع ذلك يجب أخذ الحيطة والحذر، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل أو المرضعات، والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، والأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد أو الكلى. يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدام اليانسون لعلاج السعال لضمان السلامة، على الرغم من أنه يعتبر علاجًا طبيعيًا يُوجد عادة في المنزل.