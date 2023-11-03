ياريتني عرفتها من زمان».. سر خرافي يكشفه رش الملح على باب المنزل .. مطلعتش خرافة!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأشياء التي يمكن استخدامها بطرق متعددة والتي توفر فوائد في إعداد بعض الوصفات والخلطات التي تسهم في تحسين مجموعة من الجوانب. من المعروف أن النساء يهتمن بمعرفة ومشاركة الوصفات والتجارب المنزلية التي تساهم في تنظيف وتحسين منازلهن، وليس من الغريب أن تقوم النساء أيضًا بمشاركة وتقليد تجارب الآخرين للاستفادة من خبراتهم اليوم، سنتعلم عن تجربة مفيدة جديدة تتعلق باستخدام الملح بطرق مختلفة عن الاستخدام الشائع في المطبخ.

يمكن الاستفادة من الملح بعدة طرق مختلفة؛ حيث أن الملح لديه العديد من الاستخدامات المفيدة التي تشمل:

1. القضاء على الحشرات: يمكن استخدام الملح للتخلص من الحشرات مثل النمل والصراصير. يمكن رشه في المناطق التي تعاني من وجود الحشرات.

2. تنظيف الأدوات الفضية: يمكن استخدام مزيج من الملح والخل والطحين لتنظيف الأدوات الفضية واستعادتها لحالتها السابقة دون الحاجة إلى استخدام منتجات تنظيف باهظة الثمن.

3. تلميع الزجاج: يمكن استخدام الملح لتلميع الزجاج بسهولة. ما عليك سوى إضافة ملعقة من الملح إلى الماء الساخن في زجاجة بخاخ ثم رشه على الزجاج ومن ثم تلميعه للحصول على لمعان رائع.

4. تقشير البشرة: يُستخدم الملح في إجراءات التقشير لتجديد البشرة، يمكن طحن الملح وخلطه مع زيت الزيتون أو زيت الخضروات واستخدامه لتقشير البشرة وتحسين نسيجها ومظهرها.