لو عندك شاحن بايظ يبقى يبختك…خبير عالمي يوضح طريقة عبقرية للإستفادة من شاحن الهاتف القديم هتعمل منه شيء لن يخطر على الجن الأزرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في هذه الفترة من التطور التكنولوجي المدهش والفريد، بدأ جميع الأشخاص في استخدام الهواتف المحمولة، ولذلك لا يمكن الاستغناء عن استخدام جميع الشواحن لهذه الهواتف المحمولة داخل المنازل، بالإضافة إلى الأماكن العمل والمواقع الأخرى، نحمل الهواتف المحمولة والشواحن دائمًا خشية أن ينفد بطارية الهاتف في أي وقت، ولكن هل فكرت يومًا في أن الشاحن لديه العديد من الاستخدامات والفوائد الأخرى بجانب شحن الهاتف المحمول، وإليك بعض التفاصيل في هذه المقالة.

هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها للاستفادة من كل شاحن للهاتف المحمول تالف، ويمكن ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1. قم بفتح رأس الشاحن عن طريق فك جميع المسامير المثبتة فيه.

2. بعد ذلك، انزع الطبقة البلاستيكية الخارجية للوصول إلى اللوحة الداخلية في رأس الشاحن.

3. قم بفصل اللوحة الداخلية عن السلك وتجاهلهما.

4. يجب أن تحضر مصباحًا صغيرًا وتثبيته على رأس الشاحن، ثم ربطه بالسلك.

5. الآن، لديك مصباح يعمل بشكل صحيح ويعمل مباشرة من خلال الكهرباء.

كيفية إعادة تشغيل شاحن الهاتف المحمول التالف:

لإحياء شاحن الهاتف المحمول الذي تالف، اتبع هذه الخطوات:

1. قم بتفكيك الجزء الخارجي للشاحن واستخراج الشاحن الداخلي إذا كان سليمًا.

2. ثم ضع هذه البطارية الخارجية داخل شاحن آخر.

3. قم بتشغيله لاختبار كفاءته بدلاً من التخلص منه.

4. راقب عملية الشحن ومدتها لتقييم كفاءته. إذا تم شحن الهاتف المحمول بسرعة، يشير ذلك إلى نجاح عملية الإصلاح.