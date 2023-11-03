«هتندم طول عمرك».. تفل القهوة كنز أغلى من الذهب تعالي أقولك ممكن تستفيدي منه في ايه..مستحيل ترمية تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد تفل القهوة له العديد من الاستخدامات المفيدة والتي تبرز أهميته حيث يمكن استخدامه في العناية بالبشرة؛ حيث تُستخدم تفل القهوة كمقشر طبيعي للبشرة، حيث يساعد في إزالة الجلد الميت وتحسين نسيج البشرة. كما يُستخدم لتقليل الانتفاخ حول العينين وتنقية البشرة، يُمكن استخدام تفل القهوة كسماد عضوي في الحدائق، حيث يحتوي على مواد تساعد في تحسين جودة التربة وزيادة غناها بالعناصر المغذية.

تفل القهوة له العديد من الفوائد المفيدة، وهي كالتالي:

1. تقشير البشرة: يمكن استخدام تفل القهوة كمقشر طبيعي للبشرة، يمكن خلطه مع زيت الزيتون أو الزيت النباتي واستخدامه لتقشير البشرة وتحسين نسيجها.

2. تقليل الانتفاخ حول العينين:يمكن مزج تفل القهوة مع زيت جوز الهند والماء، ثم وضع هذه الخلطة في منطقة تحت العينين وتركها لمدة عشر دقائق، ثم غسل الجلد بالماء الفاتر.

3. تقشير الشفاه: يمكن استخدام تفل القهوة الممزوج مع العسل الطبيعي كمقشر للشفاه، مما يُساهم في التقشير الصحي والمناسب.

4. التخلص من الروائح الكريهة: يساعد تفل القهوة الزائد في التخلص من الروائح الكريهة في المطبخ، مثل رائحة الثوم والبصل. عندما تفرك يديك بتفل القهوة الزائد، تزول الروائح القوية منهم.

يرجى ملاحظة أنه يُفضل دائمًا إجراء اختبار بسيط على جزء صغير من البشرة قبل استخدام أي مستحضر جديد للتأكد من عدم حدوث تفاعل جلدي.