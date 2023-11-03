«معلومة بمليون جنيه»..احذر الغش في العسل وأعرف العسل الأصلي من المضروب بهذه الطريقة…متخليش حد يضحك عليك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - التمييز بين العسل الأصلي والمغشوش ضروري، حيث يوفر العسل الأصلي العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، يمكن أن يكون من الصعب التفريق بينهما، ولكن هناك طرق لتحديد العسل الحقيقي، إحدى هذه الطرق تتضمن صب العسل ببطء، إذا كان يتدفق بشكل متواصل، فإنه أصلي؛ وإذا كان يتقطر بشكل متقطع، فإنه مغشوش، طريقة أخرى تشمل ذوبان العسل في الماء؛ إذا ظلت القطرات عائمة، فإنه أصلي، ولكن إذا غرقت، فإنه مغشوش.

بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام طريقة اللمس، حيث يكون العسل الأصلي ذا قوام ثقيل ويذوب ببطء في الماء أو السوائل، يأتي العسل الأبيض بأنواع مختلفة، مثل عسل البرسيم الذي يُفضل للأطفال الذين تجاوزوا عامًا واحدًا، وعسل الجبل الذي يتميز بقيمته الغذائية العالية.

عند شراء العسل الأبيض من الضروري قراءة التسمية وشرائه من مصادر موثوقة مثل مزارع تربية النحل. يجب تجنب العسل الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر، حيث يشير ذلك إلى أنه مغشوش. يوفر العسل الأبيض العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز الهضم، وحماية القنوات الهضمية، وتقليل حموضة المعدة، وتعزيز عملية شفاء الأنسجة. قيمته الغذائية تعادل لحم البقر والخضروات والحليب، مما يجعله إضافة قيمة للنظام الغذائي، وبذلك نكون تعرفنا على طريقة التميز بين العسل الاصلى والعسل المغشوش من خلال الخطوات السابقة.