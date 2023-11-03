«هيرجع زي الجديد».. أفضل وأسهل طريقة تنظيف البوتاجاز في 3 خطوات وبدون فرك أو دعك .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن البوتاجاز يستخدم بشكل مستمر في عمليات الطهي وإعداد المشروبات المختلفة ونتيجة لهذا الاستخدام المتكرر، يمكن للبوتاجاز أن يتراكم عليه الأوساخ والجراثيم والدهون، والتي يصعب إزالتها بسهولة بسبب العمليات الطهي والتحمير باستخدام الزيوت والمواد الدهنية والمشكلة الشائعة هي أن هذه الأوساخ يمكن أن تتسبب في انسداد عيون البوتاجاز، مما يؤدي إلى ضعف في اللهب وعدم تسوية الأكل بسرعة وبدلاً من الانتظار لفني لتسليك البوتاجاز، يمكنك تنظيفه بنفسك في المنزل باتباع خطوات بسيطة، سنقدمها لك في هذا المقال. خطوات تسليك عيون البوتاجاز يمكنك تسليك عيون البوتاجاز باتباع الخطوات البسيطة التالية واستخدام مجموعة من المكونات المتاحة في المنزل: المكونات: كوب ونصف ماء.

كوب وربع خل.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق من الصابون السائل.

ثلاث ملاعق عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من الملح. خطوات التسليك: قومي بإحضار وعاء مناسب وضعي فيه كافة المكونات ثم قومي بتحريكها جيدًا لتجانب الخليط. ضعي هذا الخليط على عيون البوتاجاز واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل. بعد ذلك، قومي بنزع عيون البوتاجاز ووضعها في وعاء آخر، ثم ضعيها في حوض غسيل المواعين. اغسلي العيون جيدًا بالماء والصابون واستخدمي إسفنجة أو فرشاة لإزالة الأوساخ والدهون. بعد الغسل، قومي بتجفيف العيون بواسطة منشفة قطنية نظيفة. الآن يمكنك تركيب عيون البوتاجاز في موقعها الأصلي. في النهاية، ستجدين أن عيون البوتاجاز أصبحت لامعة ونظيفة تمامًا. من الجيد أيضًا غسل المفاتيح الخاصة بكل عين وتركيبها مكانها مرة أخرى ويُفضل تنظيف البوتاجاز بعد كل عملية طهي لتجنب تراكم الأوساخ والدهون عليه.

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