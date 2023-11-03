دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سم قاتل.. نوع من أنواع المكسرات سيكون سبب بوفاتك إذا لم تبتعد عنه..تعرف عليه قبل فوات الأوان,

المكسرات تعد وجبة خفيفة صحية للجسم البشري، وتوفر الشعور بالشبع الفوري، ولكن من المهم أن نعرف الطرق الصحيحة والخاطئة لتناول أنواع مختلفة من المكسرات.

دعونا نلقي نظرة على بعض الأنواع التي تفيد صحتك والبيئة، وبعضها الآخر الذي يجب تناوله بحذر، والبعض الآخر الذي قد يؤثر سلبًا على نواياك الصحية، فيما يتعلق بالجوز، قد لا تكون قد توقعت أن تُنصح بتناوله، ولكن يجب حقًا ذلك! إذ استهلكه البشر لعدة قرون.تاريخ تناول الجوز يعود إلى العصور القديمة، حيث تم الإشارة إلى استهلاكه في الأدب اليوناني القديم. ورغم أن تحضيره قد يكون صعبًا، حيث يجب إزالة اللب من القشرة ونقعه لإزالة المرارة والمواد السامة، إلا أنه يستحق التعب، في عصرنا الحديث الذي يسعى للراحة، قد يبدو هذا العمل مزعجًا. ومع ذلك، تجعل الفوائد الصحية للجوزها تستحق الجهدوالوقت، خاصة إذا كنت تبحث عن مورد مستدام وسهل الحصول عليه، يصبح الجوز صالحًا للأكل عندما يتحول للون البني، ويعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتين والدهون الصحية والعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين سي، والكالسيوم، والفسفور.أظهرت الأبحاث أيضًا أن البندق يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم ويحمل العديد من الفوائد العملية. البندق متوفر بشكل واسع وسهل الحصول عليه، وعند التخزين والتجفيف بشكل صحيح، يمكنه الحفاظ على جودته لسنوات عديدة.