«مش هتصدق ليه».. تلميذ عبقري أبكى المعلمين وبذكاء يجيب على سؤال في ورقة الامتحان بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد أحدث طالب ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة من خلال إجابته على سؤال في امتحان اللغة العربية وذلك بسبب طريقة إجابته التي أثارت دهشة الجميع، حيث قام بالرد بطريقة مختلفة تمامًا عما هو معتاد في مثل هذه الامتحانات السؤال الذي تعامل معه الطالب كان يتطلب إعرابًا عن آية قرآنية تقول: “خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ” وبدلاً من كتابة إعراب تقليدي باستخدام قواعد اللغة العربية، قام الطالب بكتابة إجابة مختلفة تمامًا تعبر عن تواضعه وتقديره لله تعالى.

إجابة صغيرة وضجة كبيرة

صورة ورقة إجابة طالب في امتحان اللغة العربية انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولقت تفاعلًا كبيرًا من المستخدمين الورقة كانت تتضمن إعرابًا عن آية قرآنية: “خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ”، وبدلاً من استخدام قواعد النحو التقليدية، قام الطالب بإجابة غير تقليدية تعبر عن قيمه الدينية وتعبيره عن تواضعه أمام الله في إجابته، كتب الطالب: “خلق: فعل ماضي لن ينسى فاعله، ولن أكتب مبني للمجهول تأدبًا مع الله عز وجل” هذه الإجابة أثرت بشكل إيجابي على المدرس الذي قام بتصحيح الامتحان، وعبَّر عن إعجابه بأخلاق وتواضع الطالب قام المدرس بكتابة “بارك الله في أدبك وعلمك، أحسنت”، ومنح الطالب الدرجة الكاملة 20 من 20 هذه القصة أظهرت كيف يمكن للتعبير عن الأخلاق والتواضع أن يكون له تأثير إيجابي على الآخرين وأن يتم التقدير للقيم الدينية والأخلاق في المجتمع.