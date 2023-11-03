«استخدامات ولا الجن الأزرق يعرفها».. 11 استخدام لا تخطر علي بال العفريت لقصافة الأظافر على عكس تخيلاتنا .. جربها حالًا!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر قصافة الأظافر واحدة من أدوات العناية الشخصية الهامة، والتي تمثل أهمية كبيرة في تقليم الأظافر وعدد من الاستخدامات الأخرى المختلفة، حيث يجهل الكثير من الأشخاص استخدامات القصافة الأخرى، ويظن الكثير أن الهدف من استخدامها هو تقليم الأظافر والعناية الشخصية فقط، ولكن تعد من الأدوات الأساسية التي تقدم عدد كبير من الفوائد كذلك.

استخدامات قصافة الاظافر المتعددة

القصافة هي أداة صغيرة ومفيدة في المنازل، حيث يمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من الأغراض بخلاف تقليم الأظافر بعض استخدامات القصافة تشمل:

فتح الحواف: يمكن استخدامها لفتح الحواف المحكمة على الظروف أو الأكياس. قص الخيوط والأوتاد: تصلح لقص الخيوط والأوتاد الصغيرة. تصحيح الشعر: قد تستخدم لتصحيح الشعر أو التعامل مع الشعر الزائد. فتح العبوات: تُستخدم لفتح عبوات البلاستيك أو الورق أو الكرتون بسرعة وفعالية. إصلاح الملابس: يُمكن استخدامها لإصلاح الثقوب الصغيرة في الملابس أو لإزالة الخيوط الزائدة. تنظيف الأدوات: أحيانًا تُستخدم لتنظيف الأدوات الصغيرة مثل مقص الأظافر أو ملقط الحواجب. تنعيم حواف الورق: يمكن استخدامها لتنعيم حواف الورق. إزالة اللصق: تعد أداة مفيدة لإزالة بقايا اللصق من الأسطح. فصل الأشياء الصغيرة: يمكن استخدامها لفصل الأشياء الصغيرة الملتصقة ببعضها البعض. تنظيف الأشياء الحادة: تُستخدم لإزالة بقايا أو أوساخ من أماكن صعبة الوصول.

كما يمكن للأشخاص كذلك أن يتم تثبيت الهاتف المحمول عن طريق استخدام قصافة الأظافر ومشاهدة الأفلام والمسلسلات بكل سهولة.