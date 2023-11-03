مش هتصدقي إن بكيس ملح واحد من أي كشك هتوفري غاز شهور.. سر ميعرفهوش كتير اتعلميه وخليكي ناصحة” أسهل طريقة لا يعرفها الكثيرون لتوفير استهلاك الغاز والمحافظة على نظافة المطبخ !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جميعنا نعرف أن للملح استخدامات كثيرة الغرض والاستخدام الأساسي منه هو الطعام ولكن هناك الكثير من الأشياء التي يستخدم فيها الملح ومنها توفير استهلاك الغاز فيمكن استخدام كيس الملح لتوفير استهلاك الغاز عند استخدام أنبوبة البوتجاز هنا هي الطريقة التي يتم اتباعها.

أولا مكونات الطريقة

قم بشراء كيس من ملح الطعام العادي من أي متجر بقالة يُفضل استخدام ملح الطعام العادي وليس الملح المعدني أو الملح الخاص بالتنظيف.

قبل تركيب أنبوبة البوتجاز الجديدة أو عند استبدال الأنبوبة القديمة قم بوضع كيس الملح داخل الأنبوبة ويمكن استخدام كيس الملح الواحد لمدة تصل إلى 6 أشهر.

طريقة استخدام الملح لتوفير الغاز

قم بتثبيت أنبوبة البوتجاز كما هو معتاد مع التأكد من ربطها بإحكام وبطريقة صحيحة.

عند استخدام البوتجاز ستحدث تفاعلات كيميائية بين الملح والرطوبة الموجودة في الغاز المار عبر الأنبوبة هذه التفاعلات تساهم في تقليل ترسبات الكربون والأوساخ داخل الأنبوبة وتقلل استهلاك واندفاع الغاز للبوتاجاز.

بشكل منتظم قم بفحص أنبوبة البوتجاز للتأكد من عدم وجود ترسبات كربونية أو أوساخ إذا كان هناك أي ترسبات قم بتنظيف الأنبوبة بلطف باستخدام فرشاة صغيرة أو قطعة قماش نظيفة.

من المهم الإشارة إلى أن استخدام كيس الملح ليس بديلاً كاملاً عن الصيانة الدورية والتنظيف اللازم لأنبوبة البوتجاز و قد تحتاج لاستدعاء فني مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية والفحص على الأنبوبة وضبط الاحتراق وفحص الغاز.