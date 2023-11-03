دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترغب جميع النساء والفتيات في الحفاظ على جمالهن ، ومن أجل القيام بذلك ، يجب أن يعتنوا بأنفسهن بشكل مناسب. لهذا ، لا يوجد شيء أفضل من الوصفات والخلطات المصنوعة منزليًا لأنها ميسورة التكلفة ومكوناتها متاحة بسهولة ، مما يسهل عليك استخدامها. نظرًا لأن كريم ترطيب البانثينول هو أحد أكثر أشكال مرطبات البشرة فاعلية ، فيجب استخدامه بشكل متكرر. في هذه المقالة ، سنقدم لك وصفة بسيطة باستخدام البانثينول الذي يجعل من السهل صنع بشرتك وتحافظ على مظهرها شابة وصحية. المكونات المطلوبة لعمل وصفة تجعلك ناصعة البياض: وسنعرض لكم من خلال السطور القليلة القادمة كافة التفاصيل حول المكونات المطلوبة لعمل وصفة تجعل بشرتك ناصعة البياض: 2 ملعقة طعام من الكريم المرطب بانثينول.

2 ملعقة طعام من النشا.

1 ملعقة طعام من زيت اللوز الحلو.

1 ملعقة طعام من جيل الصبار.

1 ملعقة طعام من زيت الزبتون. كيفية تحضير الوصفة يجب أن يكون لديك وعاء كبير معك. يرجى مزج المواد التالية سيدتي (كريم مرطب ، بانثينول ، جل الصبار ، نشا). يجب خلط المكونات جيدًا بعد الخلط. ضع الخليط بمجرد أن يصبح متجانسًا (زيت الزيتون ، زيت اللوز الحلو). حتى تصبح كريمية ، اخلطي المكونات الأخرى مع الخليط أيضًا. يرجى غسل وجهك جيدًا ، ثم جففه بمنشفة قطنية نظيفة ، ثم ضع الخليط ، واتركه على بشرتك طوال الليل. في صباح اليوم التالي ، اغسل وجهك بالماء فقط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “جوزك هيموت عليكي”.. لو عندك ”كريم بانثينول” تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه .. سر لن يخبرك به خبراء التجميل!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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