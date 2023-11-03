«العشبة المعجزة».. بشهادة الفنانة نادية الجندي عشبة جبارة هتحللك جميع مشاكل البشرة وهتصغرك اكتر من 20 سنة .. ياريتني عرفتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - على الرغم من تخطيها سبعين عامًا من العمر، إلا أن الفنانة المصرية نادية الجندي لا تزال تتمتع ببشرة تشع بالشباب والحيوية، مما جعل الجمهور يتساءل عن سر حفاظها على بشرتها ونضارتها قد كشفت الفنانة الشهيرة عن وصفة طبيعية وسهلة واقتصادية للتخلص من علامات الشيخوخة، والتي أدهشت الجميع بفوائدها الرائعة للبشرة وأكدت أن السر الذي يكمن وراء شباب بشرتها هو استخدام بذور الكتان، حيث تعزز هذه البذور من شباب البشرة وتمنحها النضارة وتساعد في الحفاظ على خلوها من التجاعيد.

ما هي بذور الكتان

بذور الكتان هي بذور نبات الكتان، وهو نبات ينتمي إلى فصيلة الخبازية، يُزرع عادة في المناطق ذات المناخ المعتدل والحار حول العالم، وتستخدم بذوره في إنتاج الألياف والزيوت تتميز بذور الكتان بارتفاع نسبة الأحماض الدهنية أوميغا 3 فيها، وهذه الأحماض تعتبر مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة والتي تلعب دورًا في التلف الخلوي وعملية الشيخوخة.

بذور الكتان تُقدم فوائد رائعة للبشرة، حيث تقوم بالتالي:

تغذية وترطيب البشرة. شد وتنعيم البشرة. مكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة. تفتيح لون البشرة وتقليل التصبغات. تقليل حجم المسامات وإزالة الدهون الزائدة. تهدئة البشرة الحساسة والمتهيجة.

طريقة صنع كريم بذور الكتان للتجاعيد

للاستفادة من فوائد بذور الكتان للبشرة، يمكنك تحضير كريم مضاد للتجاعيد بالكتان، وهو كريم طبيعي فعال يمكن أن يحقق نتائج ملحوظة في وقت قصير لتحضير هذا الكريم، ستحتاج إلى المكونات التالية:

ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان.

ثلاث ورقات من أوراق الغار.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

قرص فيتامين E.

كوب من الماء.

إليك طريقة التحضير والاستخدام:

ضع بذور الكتان وأوراق الغار والماء في وعاء على نار متوسطة، واتركها تغلي لمدة 10 دقائق. صفي الخليط وأضف إليه زيت الزيتون وجل الصبار وفيتامين E، ثم اخلطهم جيدًا حتى تحصل على كريم متجانس. ضع الكريم في علبة نظيفة وأغلقها جيدًا، وقم بتخزينها في مكان بارد وجاف. لاستخدام الكريم، اغسل وجهك بالماء الفاتر، ثم جففه بمنشفة نظيفة. ضع كمية مناسبة من الكريم على وجهك وقم بتدليكه بحركات دائرية لمدة دقيقتين. اترك الكريم على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفه بالماء الفاتر. يمكنك استخدام هذا الكريم مرة أو مرتين في الأسبوع، وستلاحظ الفرق في شباب بشرتك.

اترك الكريم على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسله بالماء الفاتر زاستخدم هذا الكريم مرة أو مرتين في الأسبوع، وستلاحظ الفرق في شباب بشرتك.