“عمرها ماتخطر ببالك ”.. عقب الفلفل كنز أغلى من الذهب تعالي أقولك ممكن تستفيدي منه في ايه.. ازاي عايشين كل دا ومانعرفش!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف ان الفلفل يحتوي علي الكثير من الفوائد للجسم وايضا تحتوي الأجزاء الزائدة من الفلفل الأخضر على كلًا من فيتامين ب وفيتامين ج، وبها أيضًا الكثير من المعادن الصحية مثل الزنك والكالسيوم والمغنيسيوم، ويوجد الكثير من الأشياء العملية لتلك الفلافل الخضراء،والفلفل من أكثر الخضروات التي تستعملها ربات المنازل في الطهي، وذلك لإنه يدخل في الكثير من الأكلات لطعمه ونكهته اللذيذة ومن أجل هذا تحرص دائماً ربات البيوت على التخلص من الأجزاء التي لا تحتاجها منه، وهذا دون معرفة مدى الفوائد الصحية التي تحتوي عليها عقب الفلفل فهو كنز من الفوائد والإستخدمات سوف لذا سوف نستعرض كيفية إستخدامه بالتفاصيل خلال السطور القادمة.
عقب الفلفل كنز في بيتك وانتي ماتعرفيش.. اعرفي ازاي تستفيدي منه !!
يمكنك الحصول علي جسم مثالي من عقب الفلفل كل ماعليكي هو إتباع الخطوات التالية:
- أولاً: عليك آحضار كمية مناسبة من الفلفل الأخضر.
- ثانيا: غلي كمية قليلة من الماء مع الحفاظ على درجة حرارة مرتفعة.
- ثالثاً: وضع معلقة كبيرة من الكمون.
- رابعاً: وفي وعاء وسط الحجم نقوم بتجميع الفلفل الأخضر.
- خامساً: نضع بذور الكمون مع بذور الفلفل، ونخلطهم جيدًا.
- سادساً: ونترك المزيج لمدة يوم كامل، وهذا بهدف الاستفادة من كافة عناصره.
واخيراً: ثم يتم تناول هذا المشروب كل يوم صباحًا، وجعله وجبة الإفطار الصباحية ،وسوف تحصلين علي جسم مثالي.
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