“نصائح ذهبية”..اسباب تجعل عصير الجوافة بحليب مشروبا صحيا لك ويساهم في كثير من الوظائف الهامه للإنسان..

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عصير الجوافة بالحليب يعتبر مشروبًا مفيدًا ومغذيًا للجسم، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. ، فإن تناول الجوافة بالحليب بكمية معتدلة يساهم في تقوية الجهاز المناعي، وتوفير حماية ضد الإصابة بالسرطان، وتقليل خطر الإصابة بالأنيميا، وضبط مستويات سكر الدم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، وتقليل سعراته الحرارية.

وأضيف الاستشاري التغذية العلاجية أن استخدام عسل النحل بدلاً من السكر في التحلية يزيد من فوائد هذا المشروب. كما ينصح باستخدام حليب قليل الدسم

يمكن ان تعرف فوائد الجوافة باللبن للجسم في النقاط التالية:

1- تلعب الجوافة بالحليب دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يعزز من قدرة الجسم على التصدي للبكتيريا والفيروسات.

2- توفر الجوافة باللبن حماية كبيرة ضد الإصابة بالسرطان، لغناها بمضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الشوارد الحرة بالجسم.

3- تقلل الجوافة بالحليب من خطر الإصابة بالأنيميا، لأن فيتامين سي المتوفر بها يحسن من قدرة الجسم على امتصاص معدن الحديدمن الأطعمة.

4- تساعد الجوافة بالحليب على ضبط مستويات سكر الدم، بفضل قدرتها على تحسين حساسية الإنسولين بالجسم، لذلك فهو من المشروبات الصحية لمرضى السكري.

5- تمثل الجوافة بالحليب أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لاحتوائها على الألياف الغذائية، التي تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.

6- يعد الجوافة باللبن مشروبًا مناسبًا لمتبعي الدايت، لانخفاض سعراته الحرارية، فضلًا عن قدرة الألياف الغذائية على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن الاعتدال ليس الشرط الوحيد للحصول على فوائد الجوافة باللبن، بل ينبغي أيضًا عدم استعمال السكر الأبيض في التحلية، واستبداله بعسل النحل، فضلًا عن استخدام حليب قليل الدسم.