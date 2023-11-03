دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن البيض من أكثر الوجبات المحببة التي يفضل تناولها الصغار والكبار على الفطار والعشاء حيث يمتاز بطعم شهي ولذيذ يعشقه الكثيرين بالإضافة إلى فوائده الصحية الكثيرة وقيمته الغذائية العالية لما يحتويه من نسبة كبيرة من البروتين، ويمكن تحضير البيض بأكثر من طريقة وبنكهات متعددة منها السلق الذي يعد من الطرق الأكثر شيوعاً ولكنها قد تضضر بصحة وسلامة الجسم إذا تمت بطريقة خاطئة، لذلك دعونا نتعرف على الطريقة الصحيحة لسلق البيض لتجنب حدوث أي أضرار صحية لأفراد أسرتك التي قد تصل إلى التسمم.
الطرق الخاطئة في سلق البيض
تعتاد بعض ربات البيوت طهي البيض بطريقة خاطئة وذلك بعدم اعطاء البيض الوقت الكافي لإكتمال نضجه والإسراع في عملية السلق مما يجعله ما زال نيئاً ويسبب ضرر كبير عند تناوله قد تصل إلى التسمم، كما أن هناك طريقة خاطئة أخرى وهي ترك البيض لوقت طويل على النار قد تصل إلى نصف الساعة والتي أيضاً تشكل خطر بالغ على صحة الإنسان، ولهذا تعد كلتا الطريقتان في منتهى الخطورة على الإنسان.
الطريقة الصحيحة لسلق البيض
إليكي سيدتي أفضل طريقة صحية عند سلق البيض وهي عن طريق إتباع الخطوات التالية:
- نضع مقدار من الماء في وعاء عميق على النار حتى يغلي.
- نضع البيض بعد ذلك برفق في الماء المغلي.
- نضيف القليل من الملح للماء.
- نترك البيض على النار لمدة لا تزيد عن عشر دقائق حتى ينضج تماماً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “بتأكلي ولادك السم بإيديكي”.. طريقة خاطئة في “سلق البيض” تحوله إلى سم قاتل يهدد حياة أبنائك.. تعرفي عليها قبل فوات الأوان!!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.