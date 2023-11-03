حتي لو عمرك 70عاما ..ضعي الفازلين مع النشا على هذه المنطقة في جسمك.. محدش هيقولك عليها غيري!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرفي على وصفة كريم النشا للبشرة. تحلم جميع النساء ببشرة فاتحة وناعمة ونضرة طوال الوقت، إذ من الممكن أن يتعرض الإنسان للعديد من المشاكل، خاصة مع التقدم في السن، ويسبب التجاعيد والترهلات في الجلد. ولذلك نجد الكثير من النساء يلجأن إلى استخدام مستحضرات التجميل المتنوعة التي تتطلب تكاليف عالية. وبعضها لا يعطي أي نتائج مرضية، بالإضافة إلى أسعاره الباهظة الثمن. لذلك تعتبر الوصفات الطبيعية من الحلول الرائعة لمحاربة المشاكل التي تواجه البشرة. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرفي على كريم النشا للبشرة

تعتبر وصفة الفازلين مع النشا من أروع الوصفات الطبيعية التي تقضي على التجاعيد وتساعدك على تفتيح البشرة للحصول على بشرة بيضاء ناصعة في وقت قصير، كما أنها غير مكلفة وتتكون من ما يلي:

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من السكر.

ملعقة من زيت الزيتون.

تعرفي على طريقة تحضير كريم النشا للبشرة

يمكنك تحضير هذه الوصفة الرائعة للبشرة في المنزل بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ضعي الفازلين في وعاء، ثم أضيفي النشا واخلطي المكونات معاً جيداً.

أضيفي ماء الورد، وزيت الزيتون، والسكر، وعصير الليمون، واخلطي المكونات.

حرك جميع المكونات حتى تحصل على قوام كريمي متجانس.

احتفظي بالخليط الذي قمت بتحضيره في علبة محكمة الإغلاق لحين الاستخدام.

تعلم كيفية استخدام الوصفة

يمكنك استخدام وصفة كريم النشا للبشرة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تنظيف البشرة جيداً، وإزالة أي شوائب منها بالماء، وتجفيفها جيداً.

ضعي كمية مناسبة على البشرة واتركيها لمدة 20 دقيقة.

تُغسل البشرة بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعياً لملاحظة النتائج الفورية.

توقف عن استخدام هذه الوصفة في حالة ظهور أي أعراض للحساسية.