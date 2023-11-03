سم قاتل .. 4 أنواع من ” السمك ” يتناولها الجميع وهي خطيرة للغاية وسامة .. ابتعد عنها حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر السمك هو من أنواع المأكولات البحرية الشهيرة التي لها شعبيه كبيره جدا وعادة ما يكثر تناول السمك في المناطق الساحلية والمدن المطلة على البحر خاصه صيد السمك وتوجد أنواع كثيرة من السمك منها السمك البلطي وسمك المكرونة والسمك ماكريل، هذا طبعا بخلاف الجمبري السمك التونه كل تلك الاسماك تعطي للجسم الكثير من الفوائد ولكن هناك أنواع خطيرة من السمك لا يمكن تناولها لأنها تكون أسماك سامة يمكن أن تؤدي إلى وفاة الانسان في هذا الموضوع سوف نشكر لكم تلك الانواع من الاسماك لتجنبها.

أسماك لا يصلح تناولها

سمك أبو سيف.

سمك اللنغ الأبيض

سمك الأرنب

سمك القرش.

سمك الخشن البرتقالي.

هناك سؤال يتكرر من قبل العديد من الأفراد لماذا تلك الانواع من الاسماك لا يمكن تناولها الموضوع في غايه البساطه ان تلك الأسماك بالتحديد هي دونا عن غيرها، تحتوي على معدلات مرتفعة من الزئبق وأثبتت الدراسات الحديثة أن مادة الزئبق هي مادة سامة وعنصر ضار على صحة الإنسان يعمل على إضعاف الجهاز المناعي، ويقلل من عنصر السيلينيوم وهو أحد مكونات الدماغ التي تحافظ على صحة العقل لهذا وجب التنبيه على سيده المنزل من ان تقوم بشراء تلك النوع من الأسماك التي لا تصلح للأكل لأن تلك الأنواع تحتوي على نسب عالية قد تشكل ضرر كبير كما أسلفنا .