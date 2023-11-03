“كنز ثمين في بيتك هتندمي إنك بترميه”.. تعرفي على فوائد “قشور الموز” الرهيبة للبشرة والشعر.. لن تستغني عنه بعد النهاردة لما تجربيه!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الموز من أكثر الفواكة المحببة لدي الجميع من الصغار والكبار لما يمتاز به من طعم لذيذ ومميز لا يقاوم إلى جانب فوائده الصحية الكثيرة والمفيدة لجسم الإنسان، حيث يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم من أهمها البوتاسيوم الذي يعمل على رفع معدل الذكاء ومنح الجسم الطاقة والنشاط، ولكننا اعتدنا رمي قشور الموز بعد تناوله غير مدركين قيمته الرهيبة التي يمكن الإستفادة منها، لذلك نقدم لكم أهم استخدامات قشور الموز وكيفية الإستفادة من فوائده الجبارة.

وصفة قشور الموز للعناية بالبشرة والشعر

يمكنك الإستفادة من قشور الموز في تحضير العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية الفعالة لعلاج العديد من مشاكل الشعر المختلفة بدلاً من رميه بلا فائدة، لهذا نتعرف معكم اليوم على وصفة طبيعية خطيرة تجعل شعرك طويل وانسيابي كالحرير من خلال تطبيق هذه الوصفة الرائعة والتي تتكون من مكونات طبيعية ومغذية بسيطة كالتالي:

قشور الموز.

كوب من الحليب.

ملعقتين كبيرة الحجم من عصير الليمون.

خطوات تحضير وصفة قشور الموز للشعر

إليكي أفضل وصفة طبيعية تخلصك من مشاكل تساقط الشعر وتقصفه باستخدام قشور الموز عن طريق إتباع الخطوات الآتية: