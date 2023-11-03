دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الموز من أكثر الفواكة المحببة لدي الجميع من الصغار والكبار لما يمتاز به من طعم لذيذ ومميز لا يقاوم إلى جانب فوائده الصحية الكثيرة والمفيدة لجسم الإنسان، حيث يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم من أهمها البوتاسيوم الذي يعمل على رفع معدل الذكاء ومنح الجسم الطاقة والنشاط، ولكننا اعتدنا رمي قشور الموز بعد تناوله غير مدركين قيمته الرهيبة التي يمكن الإستفادة منها، لذلك نقدم لكم أهم استخدامات قشور الموز وكيفية الإستفادة من فوائده الجبارة.
وصفة قشور الموز للعناية بالبشرة والشعر
يمكنك الإستفادة من قشور الموز في تحضير العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية الفعالة لعلاج العديد من مشاكل الشعر المختلفة بدلاً من رميه بلا فائدة، لهذا نتعرف معكم اليوم على وصفة طبيعية خطيرة تجعل شعرك طويل وانسيابي كالحرير من خلال تطبيق هذه الوصفة الرائعة والتي تتكون من مكونات طبيعية ومغذية بسيطة كالتالي:
- قشور الموز.
- كوب من الحليب.
- ملعقتين كبيرة الحجم من عصير الليمون.
خطوات تحضير وصفة قشور الموز للشعر
إليكي أفضل وصفة طبيعية تخلصك من مشاكل تساقط الشعر وتقصفه باستخدام قشور الموز عن طريق إتباع الخطوات الآتية:
- نضع أولاً قشور الموز في الخلاط ونفرمها جيداً حتى تصبح ناعمة تماماً.
- نضيف عصير الليمون للخليط بالتدريج مع الخلط المستمر حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس.
- نغسل الشعر بالحليب جيداً ثم نوزع الخلطة على الشعر بالتساوي من الجذور حتى الأطراف.
- نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ثم نغسل الشعر بعد ذلك بالماء والشامبو لتلاحظي تغيير واضح ونعومة رهيبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “كنز ثمين في بيتك هتندمي إنك بترميه”.. تعرفي على فوائد “قشور الموز” الرهيبة للبشرة والشعر.. لن تستغني عنه بعد النهاردة لما تجربيه!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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