«معلومة بمليون دولار»..لو عندك شاحن قديم وبايظ طريقة عبقرية للإستفادة من شاحن الهاتف القديم.. يابختك لو عندك واحد!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على كيفية استغلال شاحن الهاتف المحمول القديم والتالف. خلال هذه الفترة نشهد تطور تكنولوجي رهيب جداً لا مثيل له. كما أن جميع الأشخاص خلال هذه الفترة بدأوا في استخدام الهواتف المحمولة، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن استخدام جميع أجهزة الشحن الخاصة بهذه الهواتف المحمولة بشكل كامل داخل المنازل. وكذلك في أماكن العمل وغيرها من الأماكن، فإننا نحمل طوال الوقت كلاً من الهواتف المحمولة والشواحن أيضًا خوفًا من نفاذ شحن بطارية الهاتف في أي وقت، ولكن هل خطر لك يومًا أن للشاحن استخدامات عديدة؟ وفوائد أخرى غير شحن الهاتف المحمول، ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لك أهم التفاصيل. تابعنا

تعلم كيفية استغلال شاحن الهاتف المحمول التالف

هناك العديد من الطرق التي يتم استخدامها لاستغلال كل شاحن هاتف محمول تالف، ويتم ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:-

أولاً، قم بفتح رأس هذا الشاحن عن طريق فك جميع البراغي المثبتة فيه.

بعد ذلك يتم إزالة الطبقة البلاستيكية الخارجية من أجل إزالة البطاقة الموجودة في رأس الشاحن.

يتم أيضًا فصل هذه اللوحة عن السلك وإلقائها بالسلك كما هو.

يجب عليك إحضار لمبة صغيرة وتثبيتها على رأس الشاحن ومن ثم توصيلها بالسلك الموجود عليها.

لقد حصلنا في هذا الوقت على لمبة جديدة تعمل مباشرة عن طريق توصيلها بالكهرباء.

تعرف على كيفية إعادة تشغيل الهاتف المحمول التالف مرة أخرى؟

أولاً يتم فك الجسم الخارجي الموجود على الشاحن، ومن ثم يتم استخراج الشاحن منه إذا كان سليماً.

بعد ذلك، ضع بنك الطاقة هذا في شاحن آخر ثم أعد تشغيله مرة أخرى بدلاً من التخلص منه.

ولمعرفة مدى كفاءة عمل هذا الشاحن بعد إصلاحه، وذلك من خلال مراقبته أثناء عملية الشحن والمدة التي استغرقها شحن الهاتف المحمول. وإذا استغرق الأمر فترة قصيرة من الزمن، فهذا يدل على أنه تم إصلاحه بالكامل.