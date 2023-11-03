«تليفونك فيه كنز!» .. زر تشغيل هاتفك ليس للغلق والفتح فقط كما تعتقد.. اعرف استخداماته المبهرة الآن…سر خطير هيغير حياتك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في عالمنا الحالي يحمل الكثيرون هواتف محمولة من أحدث الأنواع وأشهر الماركات والتكاليف الباهظة، انتشرت العديد من الأنواع في الأسواق في الفترة الأخيرة، لكن السمة المشتركة بين جميعها هي زر الطاقة أو الباور تختلف أسماؤه، ولكن وظيفته الأساسية لا تتغير، وهو الأمر الذي يغفل عنه الكثيرون من المستخدمين، على الرغم من أهميته، في هذه المقالة، سنستكشف ميزاته وكيفية التعامل معه في حال تعرضه للضرر.

يقدم زر الطاقة في الهاتف العديد من المزايا للمستخدمين والتى لا تخطر على بال احد ومنها هي:

يمكن من خلال الضغط عليه مرة واحدة إنهاء المكالمات دون فتح الشاشة.

يمكنه تشغيل الفلاش عند استخدام تطبيق الكاميرا في ظروف الإضاءة المنخفضة، مما يضمن التقاط صور ذات جودة جيدة في المناسبات المهمة.

واحدة من وظائفه الرئيسية هي التقاط لقطات الشاشة، مما يلغي الحاجة إلى البحث في إعدادات الهاتف للقيام بذلك.

يمكن تخصيص خدمات هذا الزر من خلال قائمة إعدادات الهاتف.

ولكن ماذا إذا تعطل زر الطاقة أو تم كسره؟ في مثل هذه الحالات، هناك حل بسيطً يمكن الاعتماد عليه في الوصول إلى هاتفك من خلال طرق بديلة سواء من خلال تسجيل وجهك أو بصمتك في إعدادات الأمان، يمكنك فتح هاتفك بسهولة حتى يتم إصلاح زر الطاقة.