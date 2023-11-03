هذه الشجرة تزرع بشكل كبير وبرخص التراب تخفض نسبة السكر في الدم (تعرف عليها)

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد كشف مواطن يعيش في المملكه العربيه السعوديه عن اسم شجرة يمكن زراعتها في المنزل سوف تعمل على طرد البعوض كما أنها تنتج بعض النباتات الورقية التي تعمل على خفض نسبة السكر في الدم وقال هذا المواطن سوف أشرح لكم تجربتي في زراعة شجرة النيم، وقال إن شجرة النيم هي من اكثر انواع الاشجار التي تكون مؤثره بشكل إيجابي على طرد البعوض من المنزل

وتابع حديثه قائلا إن أوراق شجرة النيم لها مفعول السحر وخافض للسكر، وقال إن الهواء في فصل الصيف يأتي إلى المنزل بارد بسبب أوراق شجرة النيم.

وتعرف شجرة النيم بعدة أسماء من بينها شجرة النيم الهندي أو الأزدرخت الهندي والاسم العلمي لها :Azadirachta indica) وتتبع هذه الشجره فصيل شجر الأزدرخت، وفي دوله الصين يطلق عليها صيدلية القرية، نظرا لأنها معروفه منذ اعوام بعيده في الصين وتستخدم هذه الشجرة في الطب الصيني القديم.

على جانب آخر تشتهر هذه الشجرة بقدرتها الكبيرة على تنقية التربة من الأملاح.

وجدير بالذكر أنها شجرة معمرة قد يصل عمرها إلى 180 سنه، وفي بعض الدول يصل عمر الشجرة الواحدة إلى 200 سنة وتنتشر شجرة النيم في جميع المناطق الاستوائية مثل دولة إندونيسيا والسودان، وقد دخلت الى الهند في أواخر القرن 19، ومؤخرا تمت زراعة عدد 4000 شجرة نيم في مصر وخاصة في منطقة الدلتا، وتنمو بنجاح في المناطق الحارة.