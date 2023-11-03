هتبقى مليونير بسبب الحركة الجهنمية دي من التلفزيون ” … استغلال التلفزيون القديم هذه القطعة تساوي ٥٠ الف جنيه وأكثر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد داخل كل بيت تلفزيون حيث أصبح الأن لا غني عن استخدام هذا الجهاز، ويوجد بعض التلفزيونات القديمة المتهالكة التي لم تعد تستخدمها، يقوم الكثير من الناس بالتخلص منها أو بيعها بأقل الأسعار، دون أن تعلم أنه يمكن أن تستفيد بهذا الجهاز بمكونات يمكن أن تربح منها الكثير من الأموال، وسوف نوضح لكم في المقال كيف يمكن ان تكسب الكثير من الأموال من جهاز التليفزيون القديم لديك.
طريقة استخدام القطعة الثمينة في التليفزيون القديم
يوجد داخل التليفزيون القديم العديد من الأشياء والأسلاك ولكن يوجد بداخلة أيضا قطعة ثمينة للغاية يمكن الاستفادة منها وكسب الكثير من الأموال، ونوضح لكم ما هي هذه القطعة وطريقة الاستفادة منها.
- أولا لأبد على الشخص الذي سوف يقوم بفك التليفزيون أن يكون لديه الخبرة بذلك حتي يستطيع استخراج القطعة المراد استخراجها بسهولة.
- يقوم الشخص أولا بفك المسامير الخارجية أولا وذلك باستخدام مفك يسمي مفك البراغي.
- ثم يقوم بعد ذلك بفصل الجزء الخارجي تماما حتي يستطيع التعامل مع التليفزيون بسهولة.
- يقوم باختيار الأدوات التي تساعده على التعامل مع الجزء الداخلي واستخراج القطعة المراد استخراجها وهي جهاز الضغط الكهربائي الخاص بالتليفزيون.
- يعد جهاز الضغط الكهربائي هذا مهم جدا حيث يمكن من خلاله صناعة لمبات النيون، وصناعة العديد من الأجهزة الكهربائية المهمة.
- يمكن بيع جهاز الضغط الكهربي بمفردة وكسب مبلغ من المال.
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