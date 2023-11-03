“ضيعت حياتك وانت بتحطه في الأماكن الغلط!!”… ضع الراوتر في تلك الأماكن فورًا وستنبهر بسرعة النت ..لن تشتكي منه بعد الآن!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الإنترنت هو أساس الحياة المعاصرة في العصر الحديث لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الناس، حيث يوفر وسيلة للتواصل الفعالة بين الأفراد، تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وانستجرام سهلت على الناس إنشاء حسابات شخصية والتواصل مع الآخرين، بحث جوجل يمكن أن يوفر أي معلومات تحتاجها الناس على الفور، ولتمكين الوصول إلى الإنترنت في أي وقت ومكان، يقوم الأشخاص بشراء راوتر وعمل باقات اشتراك شهرية، وبذلك يتمكنون من الوصول إلى شبكة الواي فاي الخاصة بهم وتجديد باقتهم بشكل دوري.

أسباب انقطاع الانترنت

يواجه العديد من الأشخاص مشكلة ضعف شبكة الإنترنت، ويعود ذلك إلى أسباب متعددة يجب النظر فيها، ويغفل الكثير من الناس عن هذا الأمر ويعتقدون أن شركة الإنترنت هي السبب ولا يدركون أن العطل قد يكون من جانبهم، لذلك إذا كانت لديك مشكلة في انقطاع الإنترنت بشكل متكرر، يجب عليك البحث عن فني متخصص يستطيع إصلاح الراوتر لك، سيكون هذا الفني قادرا على تحديد سبب العطل الفني وإصلاحه لك بشكل صحيح، قد يتطلب اصلاح الراوتر بعض الوقت والجهد، ولكن من المهم القيام به لضمان استقرار الاتصال بالإنترنت في المستقبل.

أفضل الأماكن للراوتر

يمكنك تحديد المكان الأنسب حتى تستقبل أقوى اشارة انترنت، وكذلك حتى تبتعد عن انقطاع إشارة الإنترنت أو نقصها، كما أعلن علماء التكنولوجيا أن المنطقة المناسبة لجهاز راوتر الإنترنت في مكان مرتفع داخل المنزل حتى تستقبل أقوى إشارة وأعلى نقطة، وذلك حتى تحصل على موجات الإنترنت خاصة صادرة من القمر الصناعي، وأيضا يجب وضع جهاز الراوتر في منطقة مبتعدة عن أي معدن للابتعاد عن تفريق الأشعة عن جهاز الراوتر الناتج عن المعادن.