“إذا عرف السبب بطل العجب”.. هذا هو ما يجذب الثعابين إلى بيتك ويجعلها تتكاثر بأعداد كبيرة فيه.. أعرف قبل فوات الأوان!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن الحشرات مرعبة للصغير والكبير إذا ظهرت في المنزل، لكن هل تخيلت يوماً أن يخرج من مكان ما ثعبان ضخم؟ هذا هو الرعب حقاً! وهذا لأن الثعابين من أخطر أنواع الزواحف التي تنشر الرعب والفزع في قلب كل من يراها وقد تتواجد في المنزل لعدة أسباب نقوم بها ولا نعرف أنها السبب وراء ظهور هذه الثعابين في البيت، لهذا سوف نخبرك بكل هذه الأشياء التي تجذب الثعابين لبيتك وكيف نتغلب عليها جميعاً لمنعها من الهجوم علينا في أي لحظة.

أشياء تجذب الثعابين إلى المنزل

أول شيء يتسبب في جذب الثعابين إلى المنزل هو وجود “الكراكيب” في أماكن لا ندخلها كثيراً مثل أسفل السرير أو في خزانة الملابس أو أسفل حوض المطبخ أو المنور وما إلى ذلك، وفي المقابل ينبغي التخلص من أي شيء لم نعد نستخدمه الآن.

كذلك ثاني سبب جذب الثعابين إلى المنزل وجود الفئران فيه وهو من القوارض التي تعتبر الأكلة المفضلة للثعابين وبالتالي فإن وجوده في المنزل يعد بمثابة مصيدة تجذب الثعبان إلى البيت ولهذا ينبغي طردهم من المنزل في الحال.

أما بالنسبة إلى السبب الثالث فيتمثل في تراكم أوراق الشجر حول المنزل أو في البلكونات، وهذا لأنه من الوارد أن تختبئ الثعابين فيها وتظهر لنا فجأة وبدون مقدمات لذلك ينبغي تنظيفها.

كذلك وجود شقوق وفجوات في الجدران قد يجعل المنزل فريسة سهلة لهجوم الثعابين منها لهذا ينبغي العمل على سدها بسرعة وإعادة ترميم هذه الشقوق في أقرب وقت ممكن وقبل فوات الأوان.