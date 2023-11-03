مش هتصدق الجنسية التي يفضلها الفتيات السعوديات من بين الجنسيات العربية مش هتخطر على بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشهد المجتمع السعودي العديد من التطورات الاجتماعية والتحديات الملحوظة في الآونة الأخيرة، حيث بدأ بعض الانفتاح وبدا تغيير في الفكر وبدا بعض الفتيات السعوديات يتجه إلى قضية الزواج من غير السعوديين حيث بعض الدراسات والتقارير قد أظهرت تزايد من النساء والفتيات السعوديات بالزواج من الرجال وجنسيات اخرى عربية حيث جاءت في أوائل القائمة الرجال المصريين حيث أنها من الجنسيات المفضلة عند الفتيات السعوديات لأسباب كثيرة ومتعددة ومتشابكة، حيث سوف نلقي الضوء على هذا الموضوع خلال الفقرات التالية.

الجنسيه التي تفضلها الفتيات السعوديات في الزواج

جاءت بعض التقارير والدراسات التي أثبتت أن النساء والسيدات في المجتمع السعودي يفضلون على الزواج من رجال أجانب وخاصة العرب وجاءت في اوائل القائمه الجنسية المصرية وذلك بسبب الاهتمام الرجال المصريين بالسيدة من الكلام اللطيف الذي تعشقه جميع الفتيات والسيدات بالإضافة إلى أن السيدة السعودية تشعر بالسيطرة في العلاقة تحكمها في إقامة الشريك وأسباب أخرى تجعل السعوديات تختار الجنسية المصريه في الزواج.

أسباب الزواج الناجح

يجب الاعتماد في الزواج على عدة عوامل لكي يصبح ناجح حيث لا يجب أن تعتمد على المظهر فقط ولكن يجب ان تكون الأفكار متقاربة وكذلك الطبقة الاجتماعية والناحية التعليمية والأسرية فإن ذلك يزيد من التفاهم بين الازواج، بالإضافة إلى الاستقلال المادي والاستقلال السكني وعدم تدخل أطراف كثيرة في العلاقة الزوجية فكل هذه الاسباب تؤدي إلى نجاحها.