طريقة تستاهل ملايين… طريقة جهنمية لقلي البطاطس في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت بطعم زي المطاعم بالظبط .. خليكي ست بيت شاطرة!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البطاطس المقلية من أسرع الأكلات التي تقوم بتحضيرها سيدة المنزل بجانب جميع الأطباق وهذا في مصر وكل دول العالم ويصلح إلى أن يتم تناولها في وجبة الإفطار والغداء والعشاء على حد سواء لأنها سريعة في التحضير، ولكن يعاب عليه أنه يتم قليها في كمية كبيرة من الزيت وهذا بكل تأكيد يكون ضار على صحة الإنسان، لهذا وفي ذلك الموضوع وعبر موقع نيوز سوف نسكن لكم طريقه سهله وسريعه لقلي البطاطس بدون استخدام الزيت بطريقه أمنه تابعونا للتفاصيل.

بعض الطرق للقلي في الزيت

يمكن الآن القيام بقلي البطاطس باكثر من طريقه بدون استخدام كميات كبيرة من الزيت، وسوف نذكر لكم طريقه سهله وسريعه يتم استخدامها من قبل العديد من المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة كما أنها طريقة غير مكلفة على الاطلاق واليكم الطرق: