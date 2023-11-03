لن تتخيل ما هي تلك الشجرة؟!… شجرة تزرع بشكل كبير وبرخص التراب تخفض نسبة السكر في الدم (تعرف عليها)؟!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد هذه الشجره من أهم الأشجار الموجوده في العالم، أما عن اسم شجرة فهيا تطرد البعوض عند زراعتها في المنازل ومخفضة لمرض السكري، وقال المواطن: تجربتي في زراعة شجرة النيم كانت ناجحة في الرياض موضحا أن شجرة النيم تعد طاردة للبعوض، أوراق شجرة النيم مخفضة لمرض السكري الهواء في الصيف يأتي باردا بسبب أوراق الشجرة.

أهم فوائد هذه الشجره

• النيم الشائع أو النيم الهندي أو الأزدرخت الهندي أو شجرة النيم (الاسم العلمي:Azadirachta indica) هي شجرة (نوع) يتبع جنس النيم من الفصيلة الأزدرختية يطلق عليها في الهند اسم (صيدلية القرية) فهي شجرة معروفة هناك منذ فترة طويلة جدا، تتميز بقدرتها على تنقية التربة من الأملاح، وهي شجرة معمرة يصل عمرها إلى 180 عاما، وقد يمتد عمرها في الغابة إلى 200 سنة، الموطن الأصلي لها مناطق الغابات والأخشاب في الهند و سري لانكا وتعرف بالهند.

• ومن أهم الفوائد الموجوده في أوراق شجرة النيم هو انها تساعد في التخلص من مرض السكر الذي يعاني منه معظم الأشخاص.

دراسة العلماء لهذه الشجره

وفقا للدراسة ، تم إعداد سبانخ النيم وطول العمر ، وهو نوع من السبانخ الموجود في الصين ، ليكون له خصائص خافضة للضغط، يبدو أن التأثيرات الخافضة لضغط النيم مرغوبة ، إذا كان الشخص يتناول أدوية لخفض نسبة السكر في الدم ، فيرجى مراجعة الطبيب قبل تناول النيم.