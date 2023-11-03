ما تخزنهوش تاني في الفريزر تحذير من خطورة تجميد الخبز  وكارثة يحذر منه خبراء التغذية اعرفيها حالا وانقذي أسرتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعض السيدات تلجأ إلى تخزين الخبز لبعض الفترات ولفترات طويلة في الفريزر، حيث أنه من الاشياء الاساسية في جميع الوجبات ولا يمكن الاستغناء عنهم لذلك تقوم السيدة بحفظه و تجميده في الفريزر حتى يظل أطول فترة ممكنة ولكن هناك بعض العادات الضارة والخاطئة التي تفعلها اثناء تجميد الخبز تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض وتؤثر على جودة الخبز وطعمه لذلك سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة لتخزين الخبز دون أن يسبب أي أضرار على الصحة.

خطأ عند تجميد الخبز

يعد تخزين الخبز في الفريزر من الأمور التي يمكن ان تؤدي الى اضرار صحيه كثيره وخطيره فان تخزينه بطريقة خاطئة يؤدي الى تغير في تركيب الخبز ويساعد على نمو البكتيريا الضارة على السطح ويجب المحافظة عليه وتخزينه بطريقة صحيحة دون التغير في خواص الخبز أو في طعمه لذلك عند تخزين الخبز احرصي ألا تضعيه في أكياس بلاستيكية فهي تتفاعل مع الخبز وتسبب اضرار الجسم كبيرة لذلك يمكن ان تحتفظي به بدون أكياس بلاستيكية داخل الثلاجة لتجنب حدوث اي امراض لك ولاسرتك وسوف يظل أطول فترة ممكنه.

اضرار تسخين الخبز في الفريزر

احرصي على تخزين الخبز في اوعيه غير بلاستيكيه او احتفظي به في الدرج الثلاجة أو في الارفف بدون اكياس بلاستيكية، حيث أنها تتفاعل مع الخبز، بالإضافة إلى أنها تغير طعم وجودة الخبز ولا تتركها الخبز لفترات طويلة في الفريزر.