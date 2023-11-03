اوعى تشتريه حتى لو ببلاش.. تحذير من هذا النوع من الزيت المنتشر في الأسواق يدمر المناعة والكبد.. سم قاتل نطعم أولادنا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك أنواع كثيرة ومتعددة من زيت الطعام في الاسواق حيث ان بعضها يكون غير صحي وغير صالح الى الاستخدام ويجب أن نميزه انه يكون مجهول المصدر واسماء شركات غير معروفة ويكون عليه بيانات غير كامله او ليس عليه بيانات أو معلومات خاصة بالمنتج لذلك يحذر على جميع السيدات من شراء هذا النوع من الباعة الجائلين حيث انه زيت تم اعادة استخدامها مرة اخرى واعادة تدويره فيتم شراؤها من سيدات المنازل لعمل صابون المواعين وبعد ذلك يضيفون إليه مادة لتفتيح اللون وتم بيعه على أنه صالح للاستخدام ولكنه يسبب امراض متعددة ويؤثر على الكبد والمناعة بشكل كبير.

إعادة تدوير زيت الطعام

بعض الباعة يقومون بشراء اطنان كبيرة من زيت الطعام المستعمل ويقومون بوضع مواد كيميائيه تغير لونه ليصبح صافي، وبعد ذلك تعبئته في زجاجات غير صالحة للاستخدام ويتم بيعه في الاسواق باسعار رخيصه لذلك يجب على السيدات تجنب هذا الزيت لأنه يسبب مخاطر صحية لأن تم تسخينه اكثر من مرة لدرجه الغليان فهو يسبب العديد من الامراض المختلفة لذلك قومي بشراء الزيت المعروف وعليه جميع البيانات.

تحذير بشأن استخدام الزيوت الضارة

حذر الدكتور هشام موافي من استخدام الزيت اكثر من مره حيث أن ذلك يغير من المكونات الداخليه للزيت ويتولد من خلالها مواد ضارة ومساره تسبب العديد من الأمراض لذلك احرصي على استخدام الزيت مرة واحدة في القلي حتى لا يسبب أمراض لأطفالك.